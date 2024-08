‘Cidade de Deus’ e mais: confira estreias de agosto nos streamings

‘Cidade de Deus: A Luta Não Para’ é um dos principais destaques de agosto - Foto: Divulgação

Agosto começa nesta quinta-feira, 1º, e vai ser um mês recheado de estreias nos streamings com opção para todos os gostos e idades. Algumas séries retornam com temporada nova e tem o lançamento de uma que é bastante aguardada pelo público.

Na Max, o destaque é a série ‘Cidade de Deus: A Luta Não Para’; na Netflix, tem a 4ª temporada de ‘The Umbrella Academy’; a 2ª temporada de ‘Anéis de Poder’ é o título principal do Prime Video; já no Disney+, o novo ano de ‘Only Murders in the Building’ é o destaque.

Confira as principais estreias dos streamings:

Netflix

Séries

8 de agosto - 4ª temporada de 'The Umbrella Academy'

Depois que uma associação misteriosa começa a questionar a realidade, a Umbrella Academy precisa resolver a situação de uma vez por todas.



15 de agosto - Parte 1 da 4ª temporada de 'Emily em Paris'

A vida de Emily em Paris é puro drama, mas ela está disposta a tomar decisões ousadas para conseguir tudo o que quer e conquistar o homem dos seus sonhos.



21 de agosto - 3ª temporada de 'De Volta Aos 15'

Na temporada final da série, um bug no Floguinho leva Anita, dessa vez, de volta aos 18 anos. Além de encarar a vida na faculdade, ela descobre que tem mais alguém viajando no tempo e ditando as regras.



15 de agosto - Temporadas de 1 a 6 de 'Lost'

'Lost'

Presos numa ilha tropical depois que o avião caiu a 1600 quilômetros fora da rota, um grupo de náufragos tem que aprender como sobreviver em seu novo lar, evitar a gigantesca criatura que derruba árvores e descobrir se estão realmente sozinhos.



Filmes

2 de agosto - 'Rebel Moon' - Parte 1 e 2: Corte do diretor

'Rebel Moon'

Mergulhe mais fundo na mitologia que envolve a saga de ficção científica de Zack Snyder e entre no mundo ainda mais sexy e sangrento de Rebel Moon - Capítulo 1: Cálice de Sangue e Rebel Moon - Capítulo 2: Maldição do Perdão.



8 de agosto - 'Meu Sangue Ferve por Você'

Em 1979 Sidney Magal, o cantor mais popular do Brasil, vai a Salvador divulgar seu novo show, onde conhece a jovem Magali West e a vida dos dois se transforma para sempre. Uma história real, musical, de amor à primeira vista.



1 de agosto - 'Godzilla Minus One: Em Preto e Branco'

Devastado pela guerra, o Japão enfrenta uma nova crise na forma de um monstro gigante, o Godzilla.



1 de agosto: 'Senna - O Brasileiro. O Herói. O Campeão'

'Senna - O Brasileiro. O Herói. O Campeão'

Quem está ansioso pela minissérie de ficção Senna, que estreia em 29 de novembro, pode assistir ao premiado documentário de 2010, de Asif Kapadia, que mostra a trajetória de Ayrton Senna, um herói brasileiro e um dos melhores pilotos de Fórmula 1 da história.



Max

4 de agosto - Último episódio de 'A Casa do Dragão'

Situada mais de 200 anos antes dos eventos de 'Game of Thrones', em 'A Casa do Dragão' acompanhamos a guerra civil que acontece enquanto os meio-irmãos Aegon II (Tom Glynn-Carney) e Rhaenyra (Emma D'Arcy) almejam o trono após a morte do pai Viserys I (Paddy Considine).

25 de agosto - 'Cidade de Deus: A Luta Não Para'

A série, com seis episódios, trará novos personagens e rostos conhecidos como Buscapé, Berenice, Bradock, Cinthia, Barbantinho e Cabeção. Fernando Meirelles, Andrea Barata Ribeiro e a equipe da O2 Filmes cuidam do desenvolvimento da série para a HBO.

Em breve - Furiosa: Uma Saga Mad Max



Quando o mundo entra em colapso, a jovem Furiosa é sequestrada do Green Place das Muitas Mães e cai nas mãos de uma grande horda de motoqueiros liderada pelo Senhor da Guerra Dementus. Vagando pelo deserto condenado, eles encontram a cidadela controlada por Immortan Joe. Enquanto os dois tiranos lutam pelo poder e controle, Furiosa terá que sobreviver a muitos desafios para encontrar o caminho de volta para casa.

Prime Video



29 de agosto - 2ª temporada de 'Os Aneis de Poder'

A segunda temporada de "Os Anéis de Poder" traz o retorno de Sauron (Charlie Vickers), expulso por Galadriel (Morfydd Clark) e desprovido de exército ou aliados. Agora, ele deve usar sua astúcia para reconstruir seu poder e supervisionar a criação dos Anéis de Poder. Com isso, o Lorde das Trevas planeja subjugar todos os povos da Terra Média à sua vontade sinistra.



1º de agosto - 1ª temporada de 'Batman: Cruzado Encapuzado'

'Batman: Cruzado Encapuzado' é uma nova visão do icônico Homem-Morcego. Em uma Gotham City dominada pela criminalidade e corrupção, Bruce Wayne (Hamish Linklater), um rico socialite marcado por tragédias pessoais, assume a identidade do Batman. A série promete explorar profundamente as complexas motivações dos personagens, proporcionando uma nova visão sobre a batalha entre o bem e o mal em uma cidade à beira do colapso.

Disney+



27 de agosto - 4ª temporada 'Only Murders in the Building'

Charles, Oliver e Mabel enfrentam novas investigações, agora em Los Angeles, enquanto um filme sobre seu podcast está em produção. O trio retorna a Nova York para desvendar os mistérios da Torre Arconia.



2 de agosto - 'Planeta dos Macacos: O Reinado'

'Planeta dos Macacos: O Reinado' se passa várias gerações no futuro após o reinado de César, onde os macacos são a espécie dominante que vive em harmonia e os humanos foram reduzidos a viver nas sombras.



28 de agosto - 'O Som da Sílaba'

A série é inspirada na obra de teatro homônima. Na trama, Sarah Leighton (Alessandra Maestrini) é uma jovem no espectro autista com habilidade musical extraordinária, que sonha em ser uma estrela de Ópera, mas é tratada desde a infância como diferente e esquisita. O elenco ainda conta com Guilherme Magon, Mirna Rubim, Miá Mello, Maria Padilha e mais.

8 de agosto - 'Are you sure?!'

Reality show de viagens do Disney+, o programa de oito partes batizado como Are You Sure?! (ou Você Tem Certeza?!) vai mostrar Jimin e Jung Kook, do BTS, viajando para três destinos turísticos icônicos: Nova York, nos EUA, Jeju, na Coréia do Sul, e Sapporo, no Japão.



28 de agosto - 22ª temporada de 'Family Guy'

'Family Guy'

Ao longo dos episódios, acompanhamos novas e divertidas aventuras da família Griffin em Quahog, como os desdobramentos de um novo emprego de Peter no Stop n’ Shop e Stewie e Brian na tentativa de superar o medo de tomar banho. Ao todo, são novos 15 episódios.



12 de agosto - 5ª temporada de 'Solar Opposites'

'Solar Opposites'

Solar Opposites é uma série animada do mesmo criador de Rick and Morty. Na trama, um grupo de quatro alienígenas vindo de um planeta mais evoluído acaba se refugiando na Terra depois que seu universo acaba explodindo.



14 de agosto - 2ª temporada de 'Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi'

'Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi'

Ambientada na era da Alta República, Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi conta a história de Kai, Lys e Nubs. Os três são aprendizes enviados pelo Mestre Yoda para treinar no templo Jedi localizado no planeta Tenoo sob a tutela da Mestra Zia. Juntos, eles embarcam em grandes aventuras a bordo da nave pilotada pela habilidosa Nash e seu droide RJ-83.



21 de agosto - 7ª temporada de '9-1-1'

'9-1-1'

O drama explora as vidas de policiais, paramédicos e bombeiros que precisam enfrentar as situações mais assustadoras e chocantes, enquanto respondem a chamados de emergência, e devem equilibrar o trabalho de salvar os mais vulneráveis e resolver os problemas em suas próprias vidas.