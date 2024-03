Cine Clube Cidade Baixa exibe filmes baianos gratuitamente | A TARDE

Nesta Semana do Cinema vários lugares estão com promoções e programações para democratizar o acesso ao espaço. Na quarta-feira, 28, acontece a segunda edição do “Cine Clube CBX”, que exibirá, de forma gratuita, filmes de cineastas baianos, no Centro Cultural Sesi Casa Branca, espaço localizado na Avenida Caminho de Areia, na região da Cidade Baixa de Salvador.

Serão exibidos os filmes “Não falo com estranhos”, de Klaus Hastenreiter, “O combate ao ódio”, de Débora Serafim, e “Nêmesis – Acerto de Contas”, de Sérgio Valverde. Interessados poderão retirar o ingresso, presencialmente, a partir das 18h, quando abrem os portões.

O espaço comporta até 120 pessoas e a primeira sessão deve iniciar às 19h. Após as exibições, os idealizadores pretendem abrir espaço para que os espectadores façam perguntas aos diretores sobre as produções, assim como as problemáticas apresentadas, áreas do cinema e representatividade.

Os artistas independentes baianos que tiverem interesse em exibir curtas e longas no Cine Clube CBX devem enviar e-mail para o [email protected] ou diretamente na página do Instagram do Cine CBX.

Na estreia do Cine Clube CBX, em janeiro, foram apresentados os filmes ‘5 fitas’, de Heraldo de Deus e Vilma Martins, ‘O filme de Carlinhos’, de Henrique Filho, e ‘Qual a cor do trem’, de Deniere Rocha e Rodrigo Carvalho.

Sinopses dos filmes de fevereiro

Não falo com estranhos

Gabriel é patologicamente romântico. Prefere viver dentro de si as aventuras que sabe que nunca iria viver na realidade. A sala de espera do consultório de um dentista se torna seu habitat natural. O filme foi selecionado em mais de 30 festivais pelo Brasil e no mundo, vencedor de 11 prêmios, incluindo melhor direção no CINE PE 2018, melhor curta baiano pelo júri jovem no Panorama Internacional Coisa de Cinema 2018, e melhor roteiro e melhor filme no Festival Filmes da Faina.

“Nêmesis – Acerto de Contas”

Escrito e dirigido por Sérgio Valverde e produzidos pela Valverde Filmes, o curta narra a história de Pedro, um jovem que vive a vida sem regras ou limites, pouco se importa com as pessoas á sua volta e com as consequências de seus atos, até o dia em que acorda em um quarto escuro e amordaçado. O homem que o sequestrou diz que tem contas a acertar com ele por um erro de seu passado, Ele não se lembra de nada, mas o homem não descansará até arrancar a verdade dele.

O combate ao ódio

Felipinho vai se inscrever para o torneio de artes marciais, mas sua participação é vetada pelo fato dele ser homossexual. Com a ajuda da sua melhor amiga, ele batalha pelo seu lugar.

Cine Clube CBX

O projeto Cine Clube Cidade Baixa tem o objetivo de realizar encontros mensais, sempre na última semana do mês, para exibição de filmes e promoção de discussões após a sessão com os diretores e colaboradores das produções exibidas. A proposta é divulgar filmes autorais, brasileiros e estrangeiros.