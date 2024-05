Decano do cinema, Paulo César Pereio morre aos 83 anos | A TARDE

O ator Paulo César Pereio morreu neste domingo, 12, aos 83 anos. O artista estava em tratamento contra uma doença hepática em estágio avançado no Hospital Casa São Bernardo, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela unidade de saúde.

O artista foi levado ao hospital nesta madrugada, conforme informações da unidade, e já apresentava sintomas graves da doença.

Decano no cinema brasileiro, Paulo César atuou em mais de 60 filmes, tendo sua estreia no cinema no ano de 1964 no longa Os Fuzis, de Ruy Guerra. O ator teve seu trabalho reconhecido em 1975, quando recebeu o prêmio Kikito de 'melhor ator coadjuvante', e chegou a atuar nas produções do baiano Glauber Rocha, Hector Babenco, Arnaldo Jabor, Hugo Carvana e Ruy Guerra.

Natural de Alegrete, no Rio Grande do Sul, Pereio estava residindo no Retiro dos Artistas desde 2020, quando começou a pandemia de covid-19. Ele foi casado 3 vezes e teve 4 filhos, dois deles com a atriz Cissa Guimarães.

O corpo de Paulo César Pereio deve ser sepultado na terça-feira, 14, mas não há previsão de local e horário.

