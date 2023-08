Cineasta polêmico faz campanha para conquistar nova namorada

Aos 67 anos, o diretor Lars von Trier, de 'Melancolia' e 'Ninfomaníaca', está à procura de um novo amor. Polêmico, o cineasta publicou um vídeo em seu Instagram anunciando estar em busca de uma namorada ou musa inspiradora.

"Eu não sei em que eu me meti desta vez, então antes que eu me afogue em publicidade presunçosa, deixe-me esclarecer algumas coisas," inicia von Trier. Ele continua dizendo que tem "doença de Parkinson, TOC e no momento, alcoolismo controlado". "Em resumo, com um pouco de sorte, eu deveria ter alguns filmes decentes pela frente", pontua.

"Tudo isso é sugerido como um anúncio de contato à moda antiga, onde eu, sem saber nada sobre redes sociais, estou procurando uma namorada/musa", anuncia.

O diretor de 'Dogville' ressalta que "apesar de todas as reclamações, eu ainda insisto que em um bom dia, e na companhia certa, posso ser um parceiro bastante encantador."

Ele finaliza o vídeo pedindo para que as interessadas enviem um e-mail ao seu endereço eletrônico pessoal: [email protected], divulgado no vídeo.

Figura cativa no Festival de Cannes por quase 40 anos, exibindo nove filmes entre 1984 e 2011, Lars von Trier já afirmou ser "um nazista" e disse entender Adolf Hitler. As declarações renderam a ele um banimento de quase dez anos do festival. Seu retorno aconteceu em 2018, mas fora da competição, com ‘A Casa que Jack Construiu’.