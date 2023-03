Cineastas baianos revelam suas apostas para o Oscar 2023

O cinema será celebrado no próximo domingo, 12, com a premiação dos filmes, técnicos e artistas indicados à 95ª cerimônia do Oscar. Divulgada no final de janeiro, a lista oficial com os indicados foi anunciada pelos atores Riz Ahmed e Alison Williams, diretamente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.

>>> Veja onde assistir aos filmes indicados ao Oscar 2023

Na Bahia, especialistas da sétima arte compartilharam com o Portal A TARDE suas análises e preferências para o laurel deste ano. A entrega das estatuetas, que premiam as obras cinematográficas selecionadas para a competição oficial, acontecerá no já tradicional Teatro Dolby Hollywood, em Los Angeles, palco emblemático do evento desde 2001.

O filme 'Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo', de Daniel Kwan e Daniel Scheinert, é o grande destaque desta edição, com 11 nomeações, incluindo melhor filme, melhor direção e melhor atriz (Michelle Yeoh).

Em segundo lugar, 'Nada de Novo no Front', obra de guerra dirigida por Edward Berger, surpreendeu ao ser indicado em nove categorias, incluindo a de melhor filme. O longa alemão aparece empatado com 'Os Banshees de Inisherin', dirigido por Martin McDonagh, também com nove nomeações.

A biografia 'Elvis', do realizador Baz Luhrmann, levou oito indicações, e 'Os Fabelmans', de Steven Spielberg, aparece concorrendo em sete categorias. Dois filmes brasileiros haviam sido pré-indicados ao Academy Awards - o documentário 'Território' e o curta-metragem 'Sideral' - mas acabaram ficando fora da lista final.

Para a crítica de Cinema, Enoe Lopes Pontes, embora o Oscar não seja uma premiação que defina os melhores do Cinema, é uma competição que cria um burburinho e representa a relação que o cinéfilo, o crítico de cinema e o profissional da área têm com o estilo da premiação.

"É como se fosse a nossa Copa do Mundo, nosso Natal. Então, uma grande expectativa acaba sendo criada. A gente sabe que não serão os melhores, mas tem toda a questão da torcida.", destacou.

Enoe Lopes Pontes também faz parte do quadro de votantes do Globo de Ouro | Foto: Arquivo Pessoal

De acordo com a jornalista e atriz, que também faz parte do quadro de votantes do Globo de Ouro, a categoria de melhor animação deve ter 'Pinóquio', de Guillermo del Toro, como grande vencedor.

"Eu acho que essa é uma categoria que tem vários filmes bons. Ao contrário de muita gente, eu não acho o 'Gato de Botas 2' tão bacana. Eu acho que 'Pinóquio' leva, mas se for 'Red: Crescer É Uma Fera' ou 'Marcel', já seria legal.

Na disputa pelo título de melhores atores coadjuvantes, a escolha parece ficar mais evidente. Para Enoe, Ke Huy Quan, de 'Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo', e Angela Basset, de 'Pantera Negra - Wakanda Para sempre', serão os contemplados.

"Ele [Ke Huy Quan] tem uma trajetória nessa temporada de premiações e está levando tudo. Acho que não há muita dúvida que será ele. Apesar de todos os atores da categoria serem muito bons e estarem muito bem, o momento é dele".

"Atriz coadjuvante eu acho que está muito nítido que será Angela Basset. Se for a Stephanie Hsu ('Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo'), também será justo. Tem essa questão de o Oscar considerar a carreira. Eu acho que esse papel da Angela é sensacional. Para mim, a melhor coisa do 'Pantera Negra - Wakanda Para Sempre' é a atuação de Angela. Eu acho um filme fraco, mas que enquanto Angela permanece nele, o filme ganha muito com a presença dela".

Biografia 'Elvis', do realizador Baz Luhrmann | Foto: Divulgação

A disputa pode ficar mais acirrada na categoria de melhor ator. Segundo a especialista, Brendan Fraser, por 'A Baleia', ou Austin Butler, por 'Elvis', são os grandes nomes da lista.

"Brendan Fraser tem uma boa atuação em um filme complicado de se gostar. Entre ele e o Austin Butler, eu acho que o Butler merece mais, principalmente por eu pensar que 'A Baleia' é um filme muito equivocado na forma como utiliza a linguagem cinematográfica para falar sobre uma pessoa. Acho que faltou humanidade no filme e é por isso que eu não gostaria que ganhasse, mas está entre esses dois".

A grande interrogação desta 95ª edição do Academy Awards envolve o prêmio de melhor atriz, que conta com grandes interpretações na lista oficial de selecionados. Nomes como Andrea Riseborough, de 'To Leslie', Ana de Armas, de 'Blonde', e Michelle Williams, de 'Os Fabelmans', podem perder o prêmio para Michele Yeoh, estrela de Tudo Em Todo Lugar ao Mesmo Tempo', e Cate Blanchett, por ‘Tár’.

"É a questão de milhões! A grande disputa está entre Michele Yeoh e Cate Blanchett. Eu prefiro Michelle, mas Cate Blanchett, talvez, tenha mais chances. Se for pensar na quantidade de prêmios nessa temporada, eu acho que seria Cate, mas está bem dividido. Eu acho que quem leva é Cate Blanchett, apesar de preferir Michele Yeoh".

Já a batalha pelo prêmio de melhor direção, será quase um duelo do estilo Davi e Golias. Os jovens diretores Daniel Kwan e Daniel Scheinert, conhecidos como "os Daniels", de 'Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo', disputam com o renomado Steven Spielberg, que assina a realização de 'Os Fabelmans'.

"Melhor direção, eu acho que está entre os Daniels, de 'Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo', e Spielberg. Se eu tivesse que apostar em um, eu apostaria no Spielberg, mas acho que tem grandes chances que os Daniels ganhem. Agora, se fosse pra eu escolher, eu escolheria o Ruben Östlund, de 'Triângulo Da Tristeza', com uma direção muito criativa, muito inventiva. Eu acho que os Daniels também são muito bons diretores, mas acredito que vai ser Spielberg. A direção dele parece simples, mas não é. É muito inteligente como ele faz isso e, se ganhar, será muito merecido".

'Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo', de Daniel Kwan e Daniel Scheinert, é o grande destaque desta edição do Oscar | Foto: Divulgação

Premiação mais esperada do Oscar, a categoria de melhor filme é um ponto polêmico para Enoe. Segundo ela, o sistema adotado para a categoria, em que todo mundo vota, acaba beneficiando alguns filmes medianos.

"Eu acho que pode ter um 'Top Gun - Maverick', com essa coisa estadunidense de amar militares e a masculinidade tóxica. Eu acho que está, principalmente, entre 'Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo' e 'Os Fabelmans'. Se tiver 'Os Banshees de Inisherin' ou 'Nada de Novo no Front', será maravilhoso. O perigo é ser um filme medíocre como 'Top Gun - Maverick', que ganhou visibilidade graças a críticos mais saudosistas da presença masculina no cinema oitentista. Essa nostalgia pode fazer com que ele acumule votos e acabe ganhando. Mas a minha escolha seria em 'Entre Mulheres', que está bem longe de ganhar, ou 'Nada De Novo No Front' e 'Triângulo Da Tristeza'. Os filmes que eu escolheria são os que têm menos chance de ganhar. Acho que, no final, pode ser 'Os Fabelmans', 'Top Gun - Maverick' ou 'Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo'".

Indicado ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, na categoria de melhor documentário pelo filme 'As Cores Da Serpente', o cineasta Juca Badaró também revelou suas preferências ao Portal A TARDE. Entre os indicados na categoria de melhor filme, ele acredita que 'Tár', de Todd Field, mereceria o prêmio.

"Há várias razões para isso e, algumas, me parece, são bem evidentes, a exemplo da mise-en-scène assertiva e impecável do próprio diretor e do excelente trabalho de atuação de Cate Blanchett. Mas o filme nos entrega muito mais. Ao meu ver, é o único que parece reunir, de maneira original, a dimensão estética e a dimensão temática, sendo a obra um organismo de vida própria, munido de legalidade interna, isto é, um fazer cinematográfico que, enquanto faz, inventa o próprio fazer e o modo de fazê-lo. De maneira simples, uma obra de arte".

Para Badaró, o filme pode perder apenas para 'Os Fabelmans', de Steven Spielberg, por haver "um fetiche muito grande da Academia em jogar confetes em seus monstros sagrados, em premiar seus próprios notáveis".

Na categoria de melhor direção, o cineasta, que também é jornalista, acredita que a disputa continua sendo entre Todd Field e Steven Spielberg, "porque o irregular Ruben Östlund, grande favorito em função do sucesso em Cannes, desliza muito em seu novo filme".

Cineasta Juca Badaró teve documentário indicado ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro | Foto: Arquivo Pessoal

Questionado sobre sua aposta para o prêmio de melhor atriz, Badaró não hesitou: "sem dúvida, Cate Blanchett", e exaltou o trabalho da atriz australiana, que já conquistou o laurel de melhor atriz no Globo de Ouro e BAFTA, da Academia Britânica de Artes do Cinema e Televisão.

"Trata-se de uma atriz que reúne experiência profissional, alta performance artística e uma intuição só encontrada nas grandes musas do cinema de Ingmar Bergman".

Como melhor ator, o especialista acredita que a distinção irá para Brendan Fraser, apesar de não achar 'A Baleia' um grande filme. Para ele, o astro de 'A Múmia' deve ser premiado, mas o trabalho de elenco e a sensibilidade de Aronofsky com seu protagonista também poderiam compartilhar o mérito.

"'A baleia', de Darren Aronofsky, não é um grande filme, longe disso, mas a atmosfera criada pelo diretor em sua locação única, durante quase todo o filme, deu a Brendan Fraser a possibilidade de, finalmente, interpretar um grande personagem".