Cinebiografia da dupla Claudinho e Buchecha ganha novo trailer

O novo trailer de "Nosso Sonho", cinebiografia da dupla Claudinho e Buchecha, foi divulgado na segunda-feira, 28. Dirigido por Eduardo Albergaria, de "Happy Hour - Verdades e Consequências", e produzido por Leonardo Edde, o longa estreia nos cinemas brasileiros em 21 de setembro.

Sob o ponto de vista de Buchecha, a prévia mostra mais detalhes da trajetória que pouca gente conhece, desde as dificuldades em família até a fama nacional de Claudinho e Buchecha, interpretados por Lucas Penteado e Juan Paiva, respectivamente.

Assista ao trailer:

No longa, além de Lucas e Juan, Tatiana Tiburcio e Nando Cunha interpretam Dona Etelma e Souza, os pais do Buchecha; Lellê e Clara Moneke, vivem Rosana e Vanessa, as namoradas dos músicos; e Vinicius “Boca de 09” e Gustavo Coelho fazem Claudinho e Buchecha na infância, respectivamente.

Claudinho e Buchecha marcaram o cenário musical e lançaram cinco álbuns de estúdio até a morte de Claudinho em julho de 2002, em um acidente de carro.