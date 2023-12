Cinebiografia de Amy Winehouse ganha data de estreia | A TARDE

“Back to Black”, cinebiografia da cantora Amy Winehouse, ganhou uma nova imagem na qual Marisa Abela aparece transformada na cantora britânica. A data de estreia foi confirmada para 12 de abril de 2024 nos cinemas britânicos, ainda sem confirmação no Brasil.

Witness music icon Amy Winehouse's story in Back to Black from director Sam Taylor-Johnson. Starring Marisa Abela - don’t miss it in UK cinemas April 12th 2024. #BackToBlack pic.twitter.com/u5IjeJVQDW — StudiocanalUK (@StudiocanalUK) December 5, 2023

O filme, que conta com a direção de Sam Taylor-Johnson (50 Tons de Cinza) e roteiro de Matt Greenhalgh (Floodlights), deve abordar a vida da ganhadora do Grammy, bem como sua carreira meteórica na música, que começou como uma cantora de jazz no norte de Londres e se tornou uma superestrela mundial com hits como “Rehab” e a música-título “Back to Black”. Sua vida seria eventualmente abreviada após uma longa luta contra o vício em drogas.



Back to Black foi produzida com apoio total do espólio de Winehouse, e ainda conta com Jack O'Connell (Invencível), Eddie Marsan (Heróis de Ressaca) e Lesley Manville (Trama Fantasma) no elenco.