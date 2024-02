Cinebiografia de Michael Jackson ganha primeira imagem; veja | A TARDE

A primeira imagem de “Michael”, cinebiografia do cantor Michael Jackson, foi divulgada na última sexta-feira, 19, pelo protagonista do longa, Jaafar Jackson. Sobrinho do músico, ele publicou a foto no Instagram anunciando que as filmagens começam na próxima segunda-feira, 22.

Veja a imagem:

Cantor em ascensão, Jaafar é sobrinho do Rei do Pop, filho de Jermaine Jackson, um dos integrantes do The Jacksons 5. Recentemente, Michael anunciou ter encontrado o ator que interpretará a versão jovem do Rei do Pop. O escolhido foi Juliano Krue Valdi, estreante de apenas 9 anos que se popularizou nas redes sociais por fazer covers de Michael Jackson.

A direção ficará com Antoine Fuqua (Dia de Treinamento). Com produção da Lionsgate e Graham King (Bohemian Rhapsody), o filme conta com o roteirista John Logan, indicado ao Oscar por seu trabalho em “Gladiador”, “O Aviador” e “Hugo”.

Segundo a biografia, o filme cobrirá todos os aspectos da vida de Michael Jackson. “Michael entregará ao público um retrato fascinante e honesto do homem brilhante e complicado que se tornou o Rei do Pop. O filme traz seus triunfos e tragédias em uma escala épica -- de seu lado humano e batalhas pessoais ao seu inegável talento criativo genial”.

O filme tem estreia prevista para 18 de abril de 2025.