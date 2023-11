Cineinsite e A Tarde Play reúnem elenco de Ó Paí, Ó 2 no Bar do Neuzão | A TARDE

Um dos espaços mais importantes do filme 'Ó Paí, Ó 2', o 'Bar do Neuzão', no Pelourinho, foi o local escolhido para um bate-papo com parte do elenco da sequência da obra com o Cineinsite e o A TARDE Play.

Participaram da conversa os atores Lyu Arisson (Yolanda), Tânia Toko (Neuzão), Vinícius Nascimento (Cosme) e Luciana Souza (Dona Joana), que contou que a recepção do público vem de uma expectativa grande.

"'Ó Paí, Ó' é uma peça de teatro que nasce com o Bando de Teatro Olodum. Essa peça também faz sucesso desde 1992 e é por isso que vira filme, pela potência que foi a peça, e consequentemente vem série de televisão e agora estamos com 'Ó Paí, Ó 2', que é todo mundo o tempo todo. O filme, a linguagem do cinema, dimensiona e ele vai para tantos lugares que começa a trazer gente do mundo inteiro querendo conhecer, querendo saber mais dessas histórias. Então, por isso que só cresce esse desejo de querer saber, descrever essa expectativa que foi, muita gente, eu tenho ouvido muita gente falando comigo 'eu ainda não fui, mas eu vou', tem que ir, tem que ir, tá aí no cinema. Pediram, agora tá aí".

Confira onde assistir 'Ó Paí, Ó 2' nos cinemas

Intérprete de Yolanda, Lyu Arisson contou que está feliz com a resposta do público e a repercussão na mídia da sequência do filme. Segundo ele, há pessoas relatando que foram ao cinema mais de uma vez para ver a obra.

"A repercussão está sendo maravilhosa. Apesar que tentam boicotar, mas não vai não, meu filho, que o brilho é sempre o brilho, sempre vai ofuscar, né? Você já viu uma penumbra apagar o brilho? Nunca vai conseguir. Agora você sabe o quanto é difícil fazer teatro e cinema, sobretudo aqui".

Intérprete da icônica Neuzão, Tânia Toko refletiu sobre ser uma referência para novos artistas e seguir em sua comunidade de origem, mesmo após a fama.

"eu moro ainda na comunidade que eu nasci, na Vila Rua Barbosa, na Cidade Baixa. Nasci, me criei, saí, já morei em vários bairros de Salvador e voltei para lá porque eu gosto de lá, eu gosto de estar com as pessoas que eu cresci, com meus vizinhos que me viram crescer. Muitos me perguntam se eu estou morando daqui e tal, com aquele arzinho, eu digo, por que não? Eu posso morar onde eu quiser, neste momento eu quero morar aqui, eu quero estar próximo das minhas raízes, exatamente para eu não perder", contou.

Ela revelou ainda que está prestes a estrear seu primeiro espetáculo solo.

"Eu estou focando no meu primeiro espetáculo solo, que eu quero botar no ar aí em 2024. Eu já tenho o texto, figurino já tem, que são as cinco personagens, e agora eu vou entrar em produção, o início de ano, para começar a ensaiar. Eu espero botar meu primeiro solo no ar ainda no primeiro semestre de 2024. Então, a minha batalha no momento é essa".

Para a apresentadora Laís Rocha, foi um grande sonho realizado. "A grande proposta era reunir parte do elenco para esse bate-papo descontraído, falar um pouco do filme, falar um pouco dos bastidores do filme, que é importante também. 'Ó Paí, Ó' traz humor na sua narrativa, mas também coloca o dedo na ferida, traz assuntos e temas importantes, relevantes, como a transfobia, racismo, a intolerância religiosa... Então, foi uma honra ter conduzido esse bate-papo".

O programa vai ao ar na quarta-feira, 6, às 19h, no canal do A Tarde Play no YouTube. Além de detalhes da gravação, os atores abordaram questões sociais e desafios do cenário cultural de Salvador.

Confira fotos da gravação

