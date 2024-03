Cinema de Salvador fará sessão para pessoas em situação de rua | A TARDE

O Panorama Internacional Coisa de Cinema vai realizar uma sessão para pessoas em situação de rua. Cerca de 40 assistidos do Consultório na Rua serão recebidos no Cine Glauber Rocha, nesta terça-feira, 19, às 15h10, para a exibição de “Café, Pépi e Limão”, de Adler Kibe Paz e Pedro Léo, que aborda a população em vulnerabilidade. Também participarão jovens de bairros periféricos do Corra pro Abraço - Juventude.

Além da experiência de ir ao cinema, inédita para vários assistidos dos programas, os convidados poderão ver sua própria realidade na tela. “Café, Pépi e Limão” conta a história de três jovens em situação de rua. Café foge de uma vingança de família que o persegue, Pépi foi violentada por seu padrasto e expulsa de casa pela mãe, e Limão mora sob um viaduto com Marta, que está muito debilitada devido à dependência de drogas. Eles se juntam para sobreviver, enquanto a amizade cresce.

“Convidei muitos públicos de áreas diferentes, de setores diferentes, em condições humanas específicas diferentes, e o Panorama demonstrou que isso é possível, de forma acolhedora, de forma responsável, inclusive se tornando uma referência para outros festivais”, declara o produtor de mobilização social, Tiago Zanette. Além dos assistidos pelo Corra e o Consultório, parceiros nessa inovação, o projeto irá receber estudantes das redes municipal e estadual de ensino, o Grupo de Mulheres do Alto das Pombas e o Projeto Axé.

Segundo Tiago, a escolha desse filme busca gerar identificação, colaborando para a elevação da autoestima, enquanto a inclusão desse público pela primeira vez no projeto do Panorama, “Escola vai ao cinema”, representa um passo importante na promoção do acesso democrático à cultura e ao lazer. “Quando a gente se vê na tela, sente que também é uma referência para a sociedade, a gente se sente mais incluído. Isso revigora e mostra que eles e elas serão sempre bem vindos em qualquer espaço”, avalia.

O longa-metragem “Café, Pépi e Limão” será acompanhado por dois curtas, também com tramas que abordam vulnerabilidades sociais. “TAMBA: Sinfonia do Invisível” narra a vida de Cândido Xavier, artista plástico e escultor de Cachoeira que enfrentou a pobreza até os últimos dias de sua vida. Já “Felipa” mergulha no embate interno da protagonista que utiliza a raiva como instrumento de libertação.