Cinema de Salvador transmite Oscar e faz bolão ao vivo | A TARDE

Pelo segundo ano consecutivo, o evento "Meu Tio Oscar Night Experience" traz para Salvador a celebração da noite de premiação do Oscar. A programação acontece no Cine Daten Paseo, que fica no Shopping Paseo Itaigara, a partir das 18h.

Os ingressos são limitados e custam R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia, sendo vendidos na bilheteria do cinema ou no whatsapp (71) 9 9914-6177. A organização geral é do canal Meu Tio Oscar. O fundador, Felipe Haurelhuk, comenta o sucesso da edição de estreia no ano passado.



"Foi muito gostoso ver o Cine Daten Passeio lotado no ano passado, curtindo essa cerimônia que é tão icônica para nós cinéfilos. E ainda teve a felicidade da vencedora do bolão nacional ter sido uma soteropolitana! Somos muito gratos ao Circuito Saladearte por ter abraçado essa ideia, que volta com tudo em 2024", comenta Felipe.

O pré-show, às 18h, ficará a cargo do próprio canal Meu Tio Oscar, com apresentação de Felipe Haurelhuk e os comentários de Tiago Belotti (Meus Dois Centavos), Aline Guevara (Nenhuma Das Alternativas) e Claudio Formiga (Rolê do Roteiro), além da atriz e ex-apresentadora do Oscar Bruna Thedy. Serão analisados todos os filmes indicados na categoria principal, além de conteúdos exclusivos e a participação do público.

Logo em seguida, a partir das 20h, será transmitida a cerimônia do Oscar 2024 na íntegra.

Além das transmissões, o ingresso para o evento dará direito à participação no bolão oficial do Meu Tio Oscar, cujo prêmio para o maior acertador será um ano de cinema grátis. Os participantes deverão enviar os palpites até o horário de início da cerimônia em um formulário eletrônico disponibilizado na chegada ao evento.

Nos intervalos da transmissão, os críticos de cinema João Paulo Barreto, do Grupo A TARDE, e Enoe Lopes Pontes farão comentários sobre os resultados, e o canal Meu Tio Oscar fará entradas ao vivo cobrindo toda a festa. As outras três cidades brasileiras que participarão da iniciativa são: Manaus/AM, São Paulo/SP e Curitiba/PR.

"Temos a convicção de que o evento será novamente um sucesso. O público de Salvador respira cultura, o horário é ainda mais favorável para um Domingo à noite e não há evento maior para a noite do dia 10 do que a "Copa do Mundo dos cinéfilos", finaliza Felipe.





Serviços Local: Cine Daten Paseo | Rua Rubens Guelli, 135, Itaigara. Estacionamento disponível no local

Data: Domingo, 10/03 Início: 18:00h Ingressos: podem ser adquiridos diretamente no local ou através do telefone (71) 99914 6177