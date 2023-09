Cinema do Museu faz sessão sobre 50 Anos do Golpe do Chile

Muito antes do atentado às Torres Gêmeas, o 11 de setembro era conhecido do mundo por uma outra tragédia, talvez ainda maior: o golpe liderado por Pinochet que depôs o governo popular de Salvador Allende no Chile. Pouco conhecido da maioria dos brasileiros, esse evento, de triste memória na história da América Latina, completa 50 anos em 2023.

Para refletir sobre o assunto, o Circuito Saladearte traz uma programação especial com exibição do filme "Em busca de Allende", do cineasta Carlos Pronzato, seguido de um debate com o historiador Carlos Zacarias (UFBA) e o cientista político Jorge Almeida (UFBA). A sessão especial acontece nesta segunda-feira, 11, às 19h.

Salvador Allende nasceu em Santiago ou Valparaíso? A partir desta controvérsia começa a busca do documentário "Em busca de Allende" sobre um dos presidentes latino-americanos que deixou as mais profundas marcas na memória popular do continente. A procura não se limita à sua cidade natal, mas principalmente, busca falar das dificuldades na realização de seu projeto político de transformação social do Chile.

Carlos Pronzato é um cineasta argentino que reside há décadas no Brasil produzindo documentários sobre as lutas sociais na América Latina, sempre ressaltando temas e personagens relevantes para a história dos povos. Carlos Pronzato já dirigiu outros três documentários no Chile: A Rebelião dos Pinguins, Estudantes Secundaristas contra o Sistema (2007); Mapuches, um povo contra o Estado (2010) e Pinheira, a Guerra contra o Chile (2020).

Confira a programação completa dos cinemas aqui.