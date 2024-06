Cinema prorroga promoção de ingressos a R$ 12 | A TARDE

A Cinépolis decidiu prorrogar a “Semana Cinépolis”, que acontece até o dia 12 de junho. Em Salvador, o preço para a unidade Salvador Norte será de R$ 12 para salas tradicionais e MACROXE, enquanto os ingressos para salas especiais, como VIP, 4DX, IMAX e Júnior, sairão por R$ 29,90. O Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, também participa.

Até o dia 12 de junho, os ingressos para salas tradicionais e MACROXE continuarão por apenas R$ 12,00. Para aqueles que preferem uma experiência mais sofisticada, as salas especiais, incluindo VIP, 4DX, IMAX e Júnior, estarão com ingressos a R$ 29,90.

As bombonières também seguem participando da promoção com o Combo Semana Cinépolis, composto por uma pipoca média e duas bebidas de 700ml cada, por R$ 29,90. Nas salas VIP, o delicioso boneless chicken continuará com o valor promocional de R$ 29,90.

A programação inclui filmes como “Furiosa: Uma Saga Mad Max”, “Planeta dos Macacos: O Reinado”, “Amigos Imaginários”, “Garfield: Fora de Casa”, além das estreias de “Os Estranhos – Capítulo 1”, “Imaculada”, “O Meu Sangue Ferve Por Você”.

