Cinema tem filme com Ben Affleck e Alice Braga e terror eletrizante | A TARDE

Tem opção para quem gosta de terror, animação, ação e mais. Entre os títulos está, por exemplo, “Hypnotic - Ameaça Invisível”, filme estrelado por Ben Affleck e Alice Braga. O longa conta com direção de Robert Rodriguez, que assina o roteiro ao lado de Max Borenstein.



Veja as principais estreias desta semana:

Five Nights At Freddy's - O Pesadelo Sem Fim

Josh Hutcherson em "Five Nights At Freddy's" | Foto: Divulgação

Sinopse: O filme acompanha Mike Schmidt (Josh Hutcherson), um segurança que decide arranjar emprego em uma pizzaria local. Porém, após fazer uma descoberta terrível sobre os animatrônicos do local, Mike é forçado a sobreviver e encarar o passado.



Assista ao trailer:







Hypnotic - Ameaça Invisível



Entre os títulos está “Hypnotic - Ameaça Invisível” | Foto: Divulgação

Sinopse: O longa acompanha o detetive Danny Rourke (Ben Affleck) em uma busca incansável por sua filha desaparecida. Envolvido em uma conspiração criminosa que desafia a realidade, ele vai contar com a ajuda de Diana Cruz (Alice Braga), uma mulher com poderes psíquicos, para seguir os rastros do homem que acredita ter as respostas para encontrar sua filha.



Assista ao trailer:







Os Delinquentes

"Os Delinquentes" chega aos cinemas brasileiros no dia 26 de outubro | Foto: Divulgação

Sinopse: Dois bancários, Román (Esteban Bigliardi) e Morán (Daniel Elías), questionam suas rotinas e seus cotidianos tediosos em Buenos Aires. Um deles encontra uma solução: cometer um crime. Ele envolve o parceiro no projeto e, de certo modo, é bem-sucedido no plano. Isso os leva a uma grande mudança de vida, na esperança de uma existência mais satisfatória.



Assista ao trailer:







Atiraram no Pianista

O filme traz depoimentos reais de grandes nomes da música brasileira, como Caetano Veloso e Gilberto Gil | Foto: Divulgação

Sinopse: Um jornalista musical de Nova York embarca em uma missão para desvendar a verdade por trás do desaparecimento do jovem pianista prodígio Tenório Jr. Uma história comemorativa sobre a origem do icônico movimento musical da Bossa Nova, Atiraram no Pianista captura um tempo fugaz repleto de liberdade criativa em um ponto de virada da história latino-americana nas décadas de 60 e 70, pouco antes do continente ser engolido por regimes totalitários.



Assista ao trailer:







