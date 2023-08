Com brasileira no elenco, novo filme de David Fincher ganha pôster

A Netflix divulgou na segunda-feira, 28, o primeiro pôster de "O Assassino", novo filme de David Fincher, diretor de "Clube da Luta" e "Seven - Os Sete Crimes Capitais", com a brasileira Sophie Charlotte no elenco.

Estiloso, o cartaz tem o ator Michael Fassbender, de “X-Men: Primeira Classe”, como destaque. O longa chega em cinemas selecionados em outubro e na Netflix em 10 de novembro.

Veja o pôster:

David Fincher’s upcoming film The Killer, starring Michael Fassbender, is in select theaters October and on Netflix November 10. pic.twitter.com/kuyUzZgtdD — Netflix (@netflix) August 28, 2023

O Assassino conta a história de um assassino solitário e metódico, interpretado pelo Fassbender, lidando com a perda da própria sanidade. A trama é baseada na HQ francesa Le Tueur.

Além de Fassbender e Sophie Charlotte, o elenco conta com Tilda Swinton, Charles Parnell e Arliss Howard.