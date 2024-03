Com Caetano e Gil, filme sobre a vida de Dorival Caymmi ganha trailer | A TARDE

Um dos maiores nomes da música brasileira, Dorival Caymmi ganhou um documentário. A produção, batizada de "Dorival Caymmi – Um Homem de Afetos", ganhou seu primeiro trailer nesta terça-feira, 5. A prévia foca na vida e obra do cantor e compositor que influenciou gerações de músicos.



O roteiro do filme parte de uma entrevista inédita em que, no auge dos seus 84 anos, Caymmi faz confidências e revela sua afetividade pelas coisas mais singelas da vida. Traduzindo os versos do artista a partir do olhar da diretora Daniela Broitman, o filme passeia pelo universo de pescadores baianos, as suas referências de raiz africana, a espiritualidade no candomblé, as histórias de amor e elementos da natureza que tanto inspiraram sua obra.



O enredo é complementado com histórias inusitadas dos filhos Dori, Nana e Danilo Caymmi; os amigos Caetano Veloso e Gilberto Gil; a ex-nora e compositora Ana Terra; o neto Gabriel Caymmi; o produtor e amigo Guto Burgos; e a ex-cozinheira e confidente Cristiane de Oliveira.

Confira o trailer:





Uma realização da Videoforum Filmes, com coprodução da Spcine e Canal Brasil, e distribuição da Descoloniza Filmes, o documentário também conta com apoio para seu lançamento do É Tudo Verdade



Dirigido, escrito e produzido por Broitman (de Marcelo Yuka no Caminho das Setas), o documentário tem estreia marcada para 25 de abril, semana em que Dorival Caymmi completaria 110 anos.