Com filme baiano, 15º edição do Cinefantasy começa neste sábado, 2 | A TARDE

O Cinefantasy - Festival Internacional de Cinema Fantástico celebra sua 15ª edição com uma programação que inclui 110 filmes, entre longas e curtas, de 20 países e dos quatro cantos do Brasil, com o melhor do cinema fantástico da atualidade, além de uma homenagem ao produtor Rodrigo Teixeira e atividades afirmativas.

O evento começa neste sábado, 2, e acontece até 9 de dezembro, no MIS - Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, com entrada gratuita. Um recorte da programação estará disponível online, para todo Brasil.

A programação apresenta 14 mostras competitivas, divididas em longa-metragem e os curtas, nas sessões Amador, Animação, Brasil Fantástico, Espanha Fantástica, Estudante, Fantasia, Fantasteen, Fantastic Black Power, Fantástica Diversidade, Ficção Científica, Horror, Mulheres Fantásticas, Pequenos Fantásticos.

Veja o pôster do Cinefantasy:

A sessão de abertura acontece com um longa inédito em São Paulo: “Dario Argento Pânico”, do diretor italiano Simone Scafidi. O filme traz depoimentos de familiares e diversos diretores sobre um dos maiores ícones do cinema fantástico e de terror de todos os tempos, Dario Argento.



Mostra Competitiva de Longas

Com uma enxurrada de inscrições Latinas, a Argentina saiu como o país com maior número de longas-metragens da história do festival. Dos 15 longas selecionados, 5 são argentinos e inéditos no Brasil.



Para os amantes de filmes violentos com sangue e muito horror, o festival apresenta “Quando O Mal Espreita”, de Demian Rugna, que foi o grande vencedor de Sitges em 2023, e virou um fenômeno mundial, já considerado como o filme da década da América Latina no segmento; “Auxílio”, de Tamae Garateguy, que estreou no Bifan na Coreia e foi exibido em Sitges; “O Santo” de Agustin Carbonere, que levou prêmio de melhor filme e direção no BAFICI; e “Maria”, de Gabriel Grieco. Os três últimos ganham sessões apresentadas pelos diretores dos filmes. A comédia “Lavanderia Nancy Sport”, de Agustín Gregori, também está entre os argentinos selecionados.

Inédito em São Paulo, o aguardado “Augúrio” é um dos principais destaques. O longa foi a estreia do jovem diretor congolês Baloji, que levou o prêmio de melhor direção em Sitges, o New Voice da mostra Un Certain Regard no Festival de Cannes 2023 e é pré candidato ao Oscar representando a Bélgica, país onde o diretor mora.

Em première nacional, outros filmes também merecem atenção, são eles: “Asterrarium”, de Armen H'Akopian e Dmitry Tarkhov (Rússia); “Departamento Editorial De Exploração Espacial”; de Dashan Kong (China); “Maria”, de Gabriel Grieco (Espanha), com a presença do diretor; “A Capela”, da diretora Carlota Pereda; e “O Escalpelador”, de Chad Ferrin (Estados Unidos), sendo este último um terror slasher imperdível para os fãs do gênero.

Brasil

O Brasil vem representado por três títulos inéditos. A premiada animação mineira “Placa-Mãe”, de Igor Bastos, que foi exibida em quase 50 festivais pelo mundo e contará com a presença do diretor na sessão.



O novo cinema do interior de São Paulo também está em destaque no filme “Ressentimento”, que foi rodado em Bauru e marca a estreia dos jovens diretores Mariana Vita e Denis Augusto, que também estarão presentes na sessão. O outro filme é “A Casa da Árvore”, novo suspense do paulistano Flávio Ermínio, que faz sua première na América Latina.

A Bahia também marca presença no festival com o filme “Seresta”, dirigido e roteirizado por Duba Rodrigues.

Mostra Competitiva de Curtas

A competitiva de curtas é composta pelas mostras Amador, Animação, Brasil Fantástico, Espanha Fantástica, Estudante, Fantasia, Fantasteen, Fantastic Black Power, Fantástica Diversidade, Ficção Científica, Horror, Mulheres Fantásticas, Pequenos Fantásticos. Os vencedores serão anunciados no dia 9 e receberão o troféu José Mojica Marins e o troféu João Acaiabe.

Homenageado

O homenageado da 15ª edição é o premiado produtor Rodrigo Teixeira, que receberá o Troféu José Mojica Marins no evento de encerramento do festival. Um dos maiores nomes do cinema nacional e reconhecido mundialmente, junto com sua produtora, a RT Features, ele produziu diversos filmes de sucesso como “O Cheiro do Ralo”, de Heitor Dhalia, o cult “Frances Ha”, de Noah Baumbach, “A Vida Invisível”, de Karim Ainouz, “Ad Astra”, dirigido por James Gray e protagonizado por Brad Pitt, entre muitos outros.



O Cinefantasy vai exibir dois grandes sucessos produzidos por Rodrigo, “A Sombra do Pai” e “Animal Cordial”, ambos dirigidos pela cineasta Gabriela Amaral Almeida.

Para todo Brasil

Um recorte da programação estará disponível no formato online na plataforma SPcine Play, de 1º a 11 de dezembro, em todo território nacional. O público poderá conferir os curtas das sessões Fantasteen, voltada para o público a partir de 10 anos, e Pequenos Fantásticos, para crianças a partir de 5 anos.

A programação completa está disponível no site cinefantasy.com.br