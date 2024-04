Com presença de elenco, filme sobre São Jorge lota cinema em Salvador | A TARDE

São Jorge é um dos santos mais conhecidos da população brasileira. Eternizado no imaginário popular, a fama do assassino de dragões é tanta que ele acaba de ganhar seu próprio filme. Jorge da Capadócia chega aos cinemas do Brasil e conta com Alexandre Machafer no papel do guerreiro. Na noite desta quarta-feira, 10, o Salvador Shopping sediou o evento de pré-estreia do filme, que contou com presença do elenco e do diretor.

A quantidade de pessoas querendo assistir o lançamento era tão grande que faltou cadeiras dentro da sessão. Além do filme, o evento também contou com a presença do diretor e protagonista, Alexandre Machafer, e dos atores Ricardo Soares e Cyria Coentro.

“É um santo que está no consciente de todo mundo. São Jorge é a representação da fé, força e luta”, contou Ricardo, que interpreta Otávio na trama.

O cinema brasileiro é marcado pela excessiva produção de comédias. O novo longa foge completamente disso, sendo um épico medieval. Para o ator, essa é uma oportunidade das produções nacionais começarem a se abrir para novos gêneros.

“É uma forma de você compreender que é possível. É possível fazer um filme com essa grandiosidade e com uma excelente qualidade técnica”, argumentou.

Famosa por sua ligação com a religiosidade, a capital baiana foi uma das poucas cidades selecionadas para receber o evento.

“A Bahia tem esse lugar da religião que eu acho que não tem em nenhum outro canto do Brasil”, observou Alexandre Machafer.

Ocupando duas funções ao mesmo tempo, Alexandre revelou que escolheu atuar no próprio filme por um motivo pessoal. “Tentei vários atores e não consegui. Vi que era uma missão minha”, afirmou.

Alexandre Machafer dá vida ao santo | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Apesar de contar a história de um ícone religioso, o filme também promete ser uma boa experiência para quem não é devoto.

“Com certeza vai tocar o coração de todo mundo, mesmo aqueles que não tem esse apelo religioso”, garantiu Cyria Coentro, que dá vida a Kira. Nascida em Salvador, a atriz admitiu que ficou surpresa quando soube que teria uma pré-estreia em sua terra natal.

“Eu já estaria em Salvador quando soube, foi uma alegria sem tamanho”, disse.

O longa estreia oficialmente na próxima quinta-feira, dia 18 de abril.

*Sob a supervisão do editor Jefferson Domingos