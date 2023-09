Com roteiro pronto, novo “Piratas do Caribe” está em desenvolvimento

O novo filme da franquia “Piratas do Caribe” já tem roteiro pronto e aprovado pela Disney. A produção está dependendo do fim da greve dos atores e roteiristas de Hollywood para ser finalizada.

A revelação foi feita pelo roteirista Craig Mazin, conhecido também por seu trabalho na série “The Last of Us”. Ele foi contratado pela Disney em 2019 para co-escrever um reboot da história, antes protagonizada por Johnny Depp, ao lado do veterano da franquia, Ted Elliott.

Ao The LA Times, Mazin disse que o roteiro é “fantástico” e “muito estranho”. “Lançamos a ideia e pensamos que não iriam comprar de jeito nenhum, é muito estranho. Mas eles compraram", contou.

Ainda de acordo com ele, o roteiro do novo filme está pronto, mas a greve atrasou as gravações. “Ele [Elliot] escreveu um roteiro fantástico e a greve aconteceu e todos ficaram esperando", continuou.

Iniciada em 2003 com “A Maldição do Pérola Negra", a franquia Piratas do Caribe é composta por cinco filmes e arrecadou mais de US$ 4,5 bilhões. Um outro reboot estrelado por Margot Robbie chegou a ser cogitado mas cancelado em seguida, segundo a própria atriz. Johnny Depp não deve retornar ao elenco.