Companheiro de Sandra Bullock morre aos 57 anos

Bryan Randall, companheiro de oito anos da atriz Sandra Bullock, morreu aos 57 anos, no último sábado, 5. A informação foi confirmada pela família dele em um comunicado enviado à revista People, na segunda-feira, 7. Randall, que era ex-modelo e fotógrafo, estava em tratamento há três anos contra a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).

"É com grande tristeza que compartilhamos que, em 5 de agosto, Bryan Randall morreu pacificamente após uma batalha de três anos contra a Esclerose Lateral Amiotrófica", diz o comunicado. O texto revela ainda que "Bryan optou por manter sua jornada com a ELA em particular". "E nós, que cuidávamos dele, fizemos o possível para respeitar seu pedido”, conclui.

Além disso, a família expressou gratidão aos médicos e enfermeiras que o acompanharam durante sua luta contra a doença e pediu privacidade para lamentar a perda.

Sandra Bullock conheceu Randall em janeiro de 2015, quando ele fotografou o aniversário de seu filho Louis, de 13 anos, e o relacionamento se tornou público naquele mesmo ano. Em dezembro de 2021, Bullock comentou, no podcast “Red Table Talk”, sobre sua relação e afirmou que não precisava de um casamento para ser uma parceira e mãe dedicada.

Já em 2022, de acordo com a US Magazine, o casal chegou a dar um tempo após a atriz, que tinha pausado a carreira para se dedicar a família, se recusar a casar oficialmente. Eles teriam morado separados durante um período. Porém, a assessoria de Randall negou a separação.