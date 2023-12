Confira 5 estandes para visitar antes que a CCXP acabe | A TARDE

Este domingo, 3, é o último dia da CCXP23, em São Paulo. Além da programação diversa com palcos, cosplayers, lojinhas, e artistas nacionais e internacionais, outro ponto de parada obrigatória são os estandes das plataformas das empresas de entretenimento. O Cineinsite A TARDE visitou alguns e diz quais deles é preciso visitar antes que o evento acabe.

Confira:

Prime Vídeo

Patrocinador oficial da CCXP, o Prime Vídeo caprichou nas ativações voltadas a divertir os visitantes. Os principais destaques são as preparadas para as séries “Fallout” e “The Boys”, que requerem a interação do público.

Enquanto Fallout testa se o público está preparado para sobreviver a um apocalipse, em The Boys, são os fãs que decidem no “Julgamento do Século” se o Capitão Pátria é ou não é inocente. Os brindes para os vencedores incluem pins e mochilas temáticas, além de uma capa de Capitão Pátria.

Bianca Carneiro | Ag. A TARDE

Globoplay



O estande da Globoplay está repleto de atrações imersivas nos conteúdos da TV Globo, Globoplay, Multishow, GNT, gshow, Globo Filmes, Canal Brasil, Podcasts, Esportes e Receitas.

Um dos destaques é a ativação da série Original Globoplay "Justiça 2", que reproduz o cenário de uma delegacia e ainda garante uma foto instagramável, além de um GIF, ao visitante que cometer um “crime”, relacionado à séries.

Bianca Carneiro | Ag. A TARDE

HBO Max



O estande da plataforma de streaming faz um passeio no mundo das suas principais séries e filmes. Um dos pontos altos é a ativação de “Casa do Dragão”, que faz o visitante assistir a uma cena icônica na Fortaleza Vermelha e tudo, com direito ao Crânio de Balerion.

Já em Barbie, é possível se jogar na pista de dança ao som das icônicas músicas do filme, “Dance The Night”, de Dua Lipa, e “I’m Just Ken”. Andando mais um pouco, cuidado! Pois você pode ser preso (a) pelo Departamento de Polícia de Gotham junto com os principais vilões de Batman como Alerquina, Coringa, Pinguim e Duas Caras.

Bianca Carneiro | Ag. A TARDE

Warner

No estande da Warner, as ativações de “Wonka”, “Aquaman” e “Duna” roubam a cena, com espaços totalmente imersivos na atmosfera do filmes - e até cheirinho de chocolate.

Na atividade de Duna, o visitante ainda recebe um vídeo personalizado que simula uma “carona” no verme gigante que aparece no longa.

Bianca Carneiro | Ag. A TARDE

Netflix



Por último, mas não menos importante, a Netflix, neste ano, apostou em um estande monotemático de “Rebel Moon”. O espaço conta com figuras de tamanho real de cada um dos personagens, bem como uma ativação pra lá de especial dentro da "Lua", que é cenário do filme.

Vale a pena pegar a fila para ter um trailer personalizado da atividade. A repórter Bianca Carneiro se jogou e garantiu um. Confira o resultado:

Bianca Carneiro | Ag. A TARDE

*De São Paulo