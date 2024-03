Confira a programação do 2º dia do Panorama Coisa de Cinema | A TARDE

O XIX Panorama Internacional Coisa de Cinema chega ao seu segundo dia nesta sexta-feira, 15. O evento, que vai até a quarta-feira, 20, acontece no Cine Glauber Rocha e na Sala Walter da Silveira.

>>> "O cinema brasileiro não vai morrer tão cedo", brada filha de Glauber

Após a homenagem ao cineasta Glauber Rocha durante a exibição especial de “Barravento”, seu primeiro longa-metragem, no primeiro dia, na quinta-feira, 14, a programação no Cine Glauber Rocha segue com as sessões dos filmes inscritos nas competitivas baiana, nacional e internacional.

Outro destaque é o debate com tema de “Trajetórias, percursos e processos criativos”, que vai contar com as presenças de Bruna Linzmeyer (atriz e roteirista), Heloísa Passos (cineasta e diretora de fotografia) e Cristina Amaral (montadora).

Na Sala Walter, serão exibidos as obras inscritas na Mostra Kaoguiamo de Cinemas Africanos.

Confira a programação desta sexta-feira:

Cine Glauber Rocha

10h00 – Encontros e Debates III – Sala 2

Distribuindo obrigações e a convergência dos poderes (MINC/Ancine, BahiaFilmes e Salcine)

A necessidade de conferir atribuições distintas aos poderes

Participantes: Gabriel Portela (Secretário Municipal Adjunto de Cultura (BH) e secretário-geral do Fórum Nacional de Secretários e Gestores de Cultura das Capitais e Municípios Associados), Pola Ribeiro (Estado da Bahia), Paulo Alcoforado (ANCINE)

Mediador: Felipe Dias (Salcine)

*Entrada gratuita

** Com intérprete e tradutor em Libras.

13h30 – Panorama Brasil I – Sala 2

Corpos Invisíveis, de Quézia Lopes. RJ, 76′, Cor, 2023

* Sessão do programa A Escola vai ao Cinema.

13h40 – Panorama Brasil II – Sala 3

Peixe Abissal, de Rafael Saar. RJ, 111′, Cor, 2023

13h50 – Panorama Brasil III – Sala 1

Quinze Quase Dezesseis, de Thais Fujinaga. SP, 20′, Cor, 2023

Do Tanto de Telha no Mundo, de Bruno Brasileiro. CE, 24′, Cor, 2023

Ela Mora Logo Ali, de Fabiano Barros e Rafael Rogante. RO, 16′, Cor, 2022

O Último Rock, de Diego de Jesus. ES, 24′, Cor, 2023

* Sessão do programa A Escola vai ao Cinema.

14h00 – Encontros e Debates IV – Sala 4

Trajetórias, percursos e processos criativos – um bate-papo com Bruna Linzmeyer (atriz e roteirista), Heloísa Passos (cineasta e diretora de fotografia) e Cristina Amaral (montadora)

*Entrada gratuita

** Com intérprete e tradutor em Libras.

15h00 – Panorama Brasil IV – Sala 2

Ciranda Feiticeira, de Lula Gonzaga e Tiago Delácio. PE, 8′, Cor, 2023

As Lavadeiras do Rio Acaraú Transformam a Embarcação em Nave de Condução, de kulumym-açu. CE, 13′, Cor, 2022

Toda Menina Baiana, de Cecília Amado. BA, 25′, Cor, 2022

Lilith, de Nayane Nayse. PE, 15′, Cor, 2022

Me Enxergo Quando Te Vejo, de Guillermo Alves e Michelle Brito. SP, 19′, Cor, 2022

Debate após a sessão.

* Sessão do programa A Escola vai ao Cinema.

15h30 – Panorama Brasil V – Sala 1

Crônicas de uma Jovem Família Preta!, de Davidson D. Candanda. RJ, 76′, Cor, 2023

* Sessão do programa A Escola vai ao Cinema.

** Sessão com Legendagem Descritiva aberta.

15h45 – Panorama de Animação – Sala 3

Meu Querido Filho (My Dear Son), de Lilian Fu. Reino Unido/Hong Kong, 9′, Cor, 2022

Coelhitos e Gambazitas, de Thomas Larson. Brasil, 11′, Cor, 2022

Well Wishes My Love, Your Love, de Gabriel Gabriel Garble. Suécia/Malásia, 9′, Cor, 2022

Canos (Pipes), de Jessica Meier, Kilian Feusi e Sujanth Ravichandran. Suíça, 4′, P&B, 2022

Ernesto, de Fernanda Roque. Brasil, 15′, Cor, 2023

pelo (fur), de Zhen Li. EUA, 7′, Cor, 2022

Escala (Scale), de Joseph Pierce. França/Reino Unido/Bélgica, 15′, 2022

Dona Beatriz Ñsîmba Vita, de Catapreta. Brasil, 20′, Cor, 2024

16h00 – Encontros e Debates V – Sala 4

Salas independentes: a força do Cinema Brasileiro, com Adhemar Oliveira (Cinearte/ Cine Glauber Rocha), Suzana Argolo (Sala de Arte), Samuel Marota (Centro Cultural Unimed-BH – Minas Tênis Clube), Daiane Silva (Sala Walter da Silveira).

Mediador: Cláudio Marques (Cine Glauber Rocha/ Panorama)

*Entrada gratuita

** Com intérprete e tradutor em Libras.

17h00 – Panorama Brasil VI – Sala 1

Othelo, O Grande, de Lucas H. Rossi dos Santos. RJ, 83′, Cor, 2023

17h10 – Competitiva Baiana I – Sala 2

Lamento às Águas, de Vilma Carla Martins. BA, 10′, Cor, 2023

Sagrado Compor, de Henrique Dantas e Marcelo Abreu. BA/SP, 23′, Cor, 2023

Kiriri 11/11, de Kian Shaikhzadeh. BA, 10′, Cor, 2023

Cosmovisões, de Marcilia Cavalcante. BA, 53′, Cor, 2022

Debate após a sessão.

17h30 – Mostra KAOGUIAMO (Cinemas de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola e Moçambique) I – Sala 3

Ulime, de Tambla Almeida. Cabo Verde, 19′, Cor, 2010

Poeira i Poesia, de Tambla Almeida. Cabo Verde, 4′, Cor, 2007

Sonho do Professor, de Tambla Almeida. Cabo Verde, 7′, Cor, 2010

D de Eficiência, de Tambla Almeida. Cabo Verde, 17′, Cor, 2016

Ab-Initio, de Tambla Almeida. Cabo Verde, 15′, Cor, 2000

Rbera-Morada, de Tambla Almeida. Cabo Verde, 7′, Cor, 2023

Debate após a sessão.

19h30 – Competitiva Nacional II – Sala 1

Cassino, de Gianluca Cozza. RS, 22′, Cor, 2024

O Cavalo de Pedro, de Daniel Nolasco. RJ, 24′, Cor, 2023

Eros, de Rachel Daisy Ellis. PE, 108′, Cor, 2024

Debate após a sessão.

19h40 – Competitiva Baiana II – Sala 2

Solange Não Veio Hoje, de Hilda Lopes Pontes e Klaus Hastenreiter. BA, 21′, Cor, 2023

Além da Cancela, de Margarete Jesus. BA, 25′, Cor, 2023

Mulher Vestida de Sol, de Patricia Moreira. BA, 10′, Cor, 2022

A Matriarca, de Lula Oliveira. BA, 77′, Cor, 2022

Debate após a sessão.

19h40 – Competitiva Internacional I – Sala 3

Criando Praias Luminosas (Hacer Orillas Luminosas), de Maira Ayala. Paraguai/Argentina, 19′, Cor, 2023

Yaa, de Amartei Armar. Gana/França, 20′, Cor, 2022

A Audiência (L’Audience), de Émilie B. Guérette e Peggy Nkunga Ndona. Canadá, 93′, Cor, 2023

Debate após a sessão.

Sala Walter da Silveira

14h00 – Mostra KAOGUIAMO (Cinemas de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola e Moçambique) III

Bidon: Nação Ilhéu, de Celeste Fortes e Edson Silva. Cabo Verde, 52′, Cor, 2019

A Love Story About Power – Prólogo, de Ery Claver. Angola, 6′, Cor, 2019

A Luz No Quarto Era Vermelha Porque Não Existia Amor, de Ery Claver. Angola, 10′, Cor, 2016

ENÓQUIO: Que Não Tinha Coração, de Ery Claver e Evan Claver. Angola, 6′. Cor, 2020

Há um Zumbido, Há um Mosquito, São Dois, de Ery Claver. Angola, 8′, Cor, 2017

A Voz De Um Pincel, de Douglas Condzo. Moçambique, 5′, Cor, 2019

Menino Kokry, de Papé di nha Raça. Guiné-Bissau, 6′, Cor, 2022

Xidzedze, de Wilford Machili. Moçambique, 5′, Cor, 2019

Curtas do concurso “Oiá 1 Minut”. Cabo Verde, 18′, Cor, 2023

*Entrada gratuita

16h00 – Panorama Brasil IX

Neirud, de Fernanda Faya. SP, 73′, Cor, 2023

*Entrada gratuita

** Sessão com recursos de audiodescrição e libras abertos.

18h00 – Panorama Brasil XI

O Dia que te Conheci, de André Novais Oliveira. MG, 70′, Cor, 2022

*Entrada gratuita