Confira os filmes e séries mais populares de 2023 no Google | A TARDE

A lista dos filmes e das séries mais populares de 2023 no Google foi divulgada na segunda-feira, 11. Entre os longas-metragens, “Barbie” está no primeiro lugar da lista, seguido de perto de “Oppenheimer”.

As tradicionais listas de termos mais buscados do ano na gigante da tecnologia são baseadas nos termos de pesquisa que tiveram o maior aumento de interesse nos últimos 12 meses. Ou seja, são os filmes e séries que cresceram nas buscas em relação ao ano anterior, e que mais estiveram em alta durante o ano - e não, necessariamente, os mais buscados.



Filmes

1- Barbie

2- Oppenheimer

3- Velozes e Furiosos 10

4- Guardiões da Galáxia Vol 3

5- Avatar 2

6- John Wick 4

7- Besouro Azul

8- Tudo em Todo lugar ao Mesmo Tempo

9- Five Nights at Freddy's - O Pesadelo sem Fim

10- Gato de Botas 2

Séries

1 - The Last of Us

2 - Loki

3 - Wandinha

4 - Rainha Charlotte

5 - The Witcher

6 - Friends

7 - Outer Banks

8 - Depois da Cabana

9 - Todo Dia a Mesma Noite

10 - The Chosen