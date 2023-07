Confira primeiro trailer do filme “Vermelho, Branco e Sangue Azul”

O Prime Video divulgou, nesta quinta-feira, 6, o trailer oficial [veja abaixo] do novo filme original “Vermelho, Branco e Sangue Azul", baseado no best-seller homônimo de sucesso da escritora norte-americana Casey McQuiston. O longa estreia exclusivamente no Prime Video no dia 11 de agosto, em mais de 240 países e territórios.

Em Vermelho, Branco e Sangue Azul, Alex Claremont-Diaz (Taylor Zakhar Perez), filho da primeira mulher presidente dos Estados Unidos (Uma Thurman); e o príncipe britânico Henry (Nicholas Galitzine) têm muito em comum: beleza estonteante, carisma inegável, popularidade internacional e um total desdém um pelo outro. Separados por um oceano, sua rivalidade de longa data não foi realmente um problema até que uma briga desastrosa - e muito pública - em um evento real se torna um prato cheio para os tablóides, abrindo uma barreira potencial nas relações entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha no pior momento possível.

Entrando no modo de contenção de danos, suas famílias poderosas e respectivos manipuladores forçam os dois rivais a uma “trégua” encenada. Mas quando o relacionamento gelado de Alex e Henry inesperadamente começa a derreter em uma tentativa de amizade, o atrito que existia entre eles acende algo mais profundo do que eles esperavam.

O elenco conta com Nicholas Galitzine, Taylor Zakhar Perez, Clifton Collins Jr., Sarah Shahi, Rachel Hilson, Stephen Fry, Uma Thurman, Ellie Bamber, Thomas Flynn, Malcolm Atobrah, Akshay Khanna, Sharon D. Clarke, Aneesh Sheth e Juan Castano.

Escrito e dirigido por Matthew López, o filme conta com produção de Greg Berlanti e Sarah Schechter, com produção executiva da autora Casey McQuiston, de Michael Riley McGrath, Matthew López e Michael S. Constable.

Trailer

Prime Video Brasil