Confira séries e filmes para entrar no clima da Copa do Mundo

No próximo domingo, 20, o olhar de todos os países se volta para o maior evento esportivo do planeta Terra: a Copa do Mundo. Nesta edição, no Catar, 32 seleções buscam uma estrela, e, no caso do Brasil, a sexta conquista ou o famoso hexacampeonato. Para você entrar no clima do Mundial, sentir o gostinho de ver a mistura das nações em torno de um objetivo, e entender um pouco mais da história desta competição, o Cineinsite A TARDE preparou dicas de séries e filmes que tratam sobre a temática. Confira:

Capitães

Para abrir a lista, nós separamos esta série documental, que acompanha seis capitães e suas seleções na briga por uma vaga na Copa do Mundo FIFA de 2022. Os craques Luka Modrić, Thiago Silva, Aubameyang, Hassan Maatouk, Brian Kaltack e Andre Blake são as estrelas que contam as histórias da Croácia, Brasil, Gabão, Líbano, Vanuatu e Jamaica, respectivamente.

Onde assistir: FIFA+ e Netflix

Campeões da Copa

A série conta a história dos heróis de suas nações na maior conquista do futebol. Aqui, você se aproxima de astros como Wayne Rooney (Inglaterra), Buffon (Itália), Iniesta (Espanha), Maradona (Argentina), e, claro, o Rei Pelé.

Onde assistir: Netflix

Diego Maradona

O "deus" argentino também está presente na lista. Ídolo máximo para a maior parte dos "hermanos", Diego Maradona protagoniza a série, que, não necessariamente conta uma história sobre a Copa do Mundo, mas fala sobre este personagem polêmico, autêntico, genial e idolatrado em diversas partes do mundo.

Onde assistir: HBO Max

Isto é Futebol

Um emocionante documentário de seis partes que mostra o impacto extraordinário do futebol no mundo. Das ruas de Délhi aos campos da Ruanda pós-guerra, até os lances da Liga dos Campeões, esta série conta uma história única do esporte e de seu poder de unir países, inspirar gerações e cativar bilhões ao redor do globo. Onde assistir: Prime Video

Futebol em apuros

Para ganhar a criançada, a animação conta a história de quatro fãs de futebol, que se unem para ajudar seus ídolos a recuperar o talento roubado por um cientista maluco. A animação conta com a aparição do icônico Zlatan Ibrahimovic, que infelizmente não estará na Copa do Mundo no Catar, já que sua seleção, a Suécia, não se classificou.

Onde assistir: Netflix

A História da Copa do Mundo FIFA Feminina de 2015

Um carnaval canadense fez a popularidade do futebol feminino explodir ao redor do mundo em 2015, quebrando recordes. Com entrevistas exclusivas de Carli Lloyd, Lieke Martens, Aya Miyama, Celia Sasic, Christine Sinclair e Abby Wambach, imagens de Marta fazendo história, e partidas de tirar o fôlego, este filme contra a história de uma inesquecível Copa do Mundo FIFA Feminina, que terminou com os Estados Unidos vencendo o Japão em uma final de sete gols. A decisão incluiu um hat-trick em 16 minutos e um golaço.

Onde assistir: FIFA+

Vamos para a Copa

Saindo dos campos, mas partindo para as arquibancadas, nossa dica é para mexer com o coração do torcedor. O filme de comédia narra a história de dois amigos que prometem ir ao Brasil caso a Colômbia se classificasse para a Copa do Mundo de 2014. Tendo que cumprir com suas palavras, estes taxistas passam por diversos perrengues e aventuras divertidas para acompanhar a seleção comandada, à época, por James Rodriguez, Cuadrado, o goleiro Ospina, entre outros craques.

Onde assistir: HBO Max

Brasil 2002: Os Bastidores do Penta

Para fechar a lista e passar boas energias para a nossa Seleção Brasileira, a série documental que fala sobre a última conquista do nosso país, em 2002, há exatos 20 anos. Os registros do pentacampeonato no mundial do Japão e Coreia do Sul mostram imagens de bastidores e entrevistas com os principais nomes daquele time, recheado de craques.

Onde assistir: Netflix

Na Copa do Mundo do Catar, a Seleção Brasileira estreia no dia 24, contra a Sérvia, pelo Grupo G. No dia 28 o Brasil enfrenta a Suíça, e encerra a fase de grupos contra Camarões, no dia 2 de dezembro. Você confere todas as informações e matérias especiais sobre o Mundial no Portal A TARDE.