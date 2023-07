Confira séries e filmes sobre os 200 anos da Independência da Bahia

Para comemorar os duzentos anos da Independência da Bahia, alcançada após guerras que foram de 1821 a 2 de julho de 1823, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista de filmes que representam a data. Muitas obras retratam os tradicionais desfiles e cortejos que ocupam as ruas de Salvador todo 2 de julho. Outras relatam (e também reiventam) histórias de ícones da independência, como o Corneteiro Lopes. A maioria dos filmes estão disponíveis gratuitamente na internet.

Confira a lista completa:



2 de julho: 200 anos de luta e festa na Bahia

2023 - 6 episódios - Documentário - Disponível no YouTube





No topo, uma produção mais do que especial: “2 de julho: 200 anos de luta e festa na Bahia”, websérie do A TARDE Play (Núcleo de audiovisual do Grupo A TARDE). São seis episódios que abordam diversos aspectos da data magna do nosso estado, e costuram acontecimentos históricos e elementos que fazem parte da cultura popular. Além de conversar com historiadores e pesquisadores do tema, a equipe foi à campo para ouvir autoridades políticas, líderes religiosos, artistas e populares, para sentir como o 2 de julho se mantém vivo nos baianos.

Assista completo no canal do YouTube A TARDE Play.



O Corneteiro Lopes



2023 - 21 min. - Ficção - Disponível no YouTube

Poucos lembram, mas a sorte da guerra foi determinada por um "migué". O exército dos libertadores estava perdendo a guerra contra as forças portuguesas quando o Corneteiro Lopes, em um ato que mudaria a história, fez soar o toque de avançar cavalaria, espantando o exército português. Acontece que na realidade não havia cavalaria. Os lutadores da resistência já haviam desistido da batalha, mas com o ocorrido os rumos da Bahia foram mudados. A obra de Lázaro Faria reconta livremente a lenda em um curto filme de época.

Assista completo no YouTube.

Balizando 2 de Julho

2020 - 25 min. - Documentário - Disponível no YouTube

O documentário acompanha a participação de membros da comunidade LGBTQI+ no Desfile do 2 de Julho de 2019, ora concentrando suas lentes na atuação das balizas e balizadores, ora com o público que prestigia o momento. Há mais de 16 anos eles se reúnem na região da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, na Avenida 7 de Setembro, em Salvador-BA, e vibram com as performances das balizas, formando assim o Território da Fechação. Com participação especial do ativista em direitos humanos Jean Wyllys, o filme destaca as histórias da baliza Diana Souza e o balizador Gabriel Villas Boas.

Assista completo no YouTube.

Obá Cacauê

Sol da Bahia

2019 - 73 min. - Documentário - Disponível por aluguel no iTunes

O documentário-ensaio do cineasta baiano Orlando Senna presta uma homenagem a combatentes da independência que foram elevados a í­cones da cultura baiana, mas são conhecidos superficialmente na cultura brasileira. Nomes como a freira-mártir Joana Angélica, a mulher-soldado Maria Quitéria, a escrava liberta e exímia capoeirista Maria Felipa, o Í­ndio Bartolomeu Jacaré, o Corneteiro Lopes e Madeira de Melo aparecem em meio aos desfiles de 2 de Julho e caminham pelas locações originais onde os fatos históricos de 1821 a 1823 ocorriam.

O filme pode ser alugado no iTunes por R$ 11,90.

HLFilmesBR

Mas apesar da data marcante de 2 de julho de 1823, a independência da Bahia e do Brasil não se deu de um instante para o outro. É um processo que começou com revoltas anteriores ao século XIX e, poderíamos dizer, ainda está se desdobrando. Os filmes a seguir foram escolhidos por serem retratos de outras lutas da independência em Salvador, na Bahia e no Brasil.

Zeferinas — Guerreiras da Vida

2019 - 27 min. - Documentário - Disponível no YouTube

Periperi, Salvador, Bahia. De 1826 a 2019. A vida da Guerreira Zeferina, contada em imagens e relatos, se mistura à história de superação de quatro mulheres que viveram na antiga Cidade de Plástico, hoje moradoras do conjunto habitacional que leva o nome da líder quilombola que lutou pela liberdade no Subúrbio Ferroviário, no século XIX. O filme institucional da Prefeitura de Salvador traz relatos importantes de quatro mulheres que abriram o mato com facão e enxada em sua busca por liberdade e moradia para seus filhos. Ao mesmo tempo, o documentário honra o legado da Guerreira Zeferina, Rainha do Quilombo do Urubu, que lutou contra a escrevidão em 1826.

Assista completo no YouTube.

Prefeitura do Salvador

Na Terra do Sol

O dilema entre a morte morrida ou a morte matada é o tema central do curta-metragem Na Terra do Sol. A obra conta a história dos quatro últimos sobreviventes da Guerra de Canudos que tentam decidir se morrem de sede ou tentam cruzar as linhas das forças inimigas para buscar água. A Guerra de Canudos foi uma insurreição de uma cidade do interior da Bahia que lutou contra o exército nacional por sua liberdade.

Assista completo no YouTube.

Pureza

2022 - 101 min. - Ficção - Disponível para assinantes da Globoplay

Procurando o filho desaparecido, Pureza se depara com a crueldade da escravidão em fazendas da Amazônia. Em busca de justiça, ela se envolve nessa luta pela liberdade.

Disponível por assinatura na Globoplay ou aluguel de R$ 3,90 no YouTube.

Fãs de Cinema