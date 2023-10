Confira séries que retomam atividades após greve | A TARDE

Com o fim da greve dos roteiristas, algumas séries retomarão as atividades a partir da próxima segunda-feira, 2. Segundo o Deadline, são elas: "Grey’s Anatomy", "Criminal Minds: Evolution", "9-1-1", "Family Guy", "Bob’s Burgers" e "The Simpsons".

Ainda de acordo com o site, "Yellowjackets", "Ghosts", "NCIS", "Fire Country", "The Neighborhood", "Abbott Elementary", "The Sex Lives of College Girls", "Young Sheldon", "The Cleaning Lady", "Rescue: Hi-Surf", "Alert", "Quantum Leap", "Law & Order", "FBI" e "Law & Order: SVU" também retornam às salas de roteiristas na próxima semana, mas ainda sem data definida.

Fim da greve

O Sindicato de Roteiristas de Hollywood (WGA) e os grandes estúdios, representados pelo AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers), chegaram a um acordo na última terça-feira, 26, depois de quase cinco meses de paralisação - foram 148 dias de greve.

Com isso, os conselhos da WGA decidiram de forma unânime suspender a ordem de greve a partir das 00h01 (no horário de Los Angeles) de quarta-feira. Essa decisão veio após acordo provisório ser alcançado com a AMPTP no último domingo, 24.

Entre os dias 2 e 9 de outubro vai acontecer a votação de ratificação. A WGA realizará reuniões presenciais e virtuais com seus membros nas duas costas dos Estados Unidos ao longo desta semana, para detalhar o conteúdo do contrato. Com o forte apoio do comitê de negociação da WGA, a expectativa é que o acordo seja ratificado sem dificuldades pelos membros.