Conselho Jedi Bahia faz festa temática para “Dia De Star Wars” | A TARDE

Salvador recebe, neste sábado, 4 de maio, a terceira edição da “May The 4th Party”, festa à fantasia inspirada nos filmes Star Wars. Organizada pelo Conselho Jedi Bahia, grupo sem fins lucrativos que realiza eventos sobre os filmes da franquia, a “May The 4th Party” vai acontecer na casa de shows 30 Segundos Bar, no Rio Vermelho, a partir das 21h.

Os ingressos já estão no terceiro lote (R$30) e podem ser adquiridos antecipadamente na plataforma Sympla ou na bilheteria do local (no dia do evento).

O Star Wars Day é uma data internacional que celebra a franquia cinematográfica Star Wars (Guerra nas Estrelas). A famosa frase utilizada nos filmes, "May the Force be with you" ("Que a Força esteja com você", em português), possui uma sonoridade que remete, em inglês, à data “quatro de maio” (“May the fourth”).

A festa contará com dois DJs, uma banda, drinks especiais, personagens temáticos e premiação de melhor fantasia/traje do público, além de flash tattoo com artes relacionadas ao universo Star Wars.

Nesse dia, o fã clube também fará ações beneficentes arrecadando alimentos não perecíveis. Quem fizer a doação ou adquirir o ingresso social antecipado, ganhará brindes e senhas para participar de sorteios de prêmios durante a noite.

A programação terá início às 21h, com o Lobinho DJ abrindo a pista de dança, seguido pelo DJ Tommy Oliver fazendo uma viagem ao já clássico anos 2000 através de um set temático com anime e geek songs. Em seguida, será a vez da Bantha's Band mostrar versões repaginadas dos maiores sucessos “galácticos pop”. Formada por músicos membros do Conselho Jedi e convidados, a banda traz o rock'n roll tradicional com referências ao clássico rock soteropolitano. Por fim, o DJ Vitz assume a pista com seu set carregado de pop, rock, divas e retrô.





Serviços Data: 04.05 (sábado), das 21h às 3h Local: 30 Segundos Bar (Rua Ilhéus, 21– Rio Vermelho) Ingressos: online pelo Sympla e na porta. Classificação: Proibida entrada de menores de 18 anos, apenas liberado em caso de estar acompanhado por pessoa responsável pelo menor de forma legalizada. OBS1: Necessária a apresentação de documento com foto na entrada. OBS2: As doações voluntárias de alimentos não perecíveis devem ser efetuadas juntamente com a apresentação do ingresso. INGRESSOS Sympla - https://www.sympla.com.br/evento/star-wars-party/2406677 INSTAGRAM Conselho Jedi Bahia - https://www.instagram.com/conselhojediba/ HOTSITE da Festa - https://conselhojediba.wixsite.com/maythe4thparty