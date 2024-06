Cruz Credo! 4 filmes de terror que estreiam ainda esse ano | A TARDE

Após o sucesso de “Imaculada", que conquistou a melhor abertura de bilheteria para um filme de terror no Brasil neste ano, a Diamond Films irá manter o clima de suspense e medo até o final de 2024 com uma série de lançamentos.

O próximo lançamento, previsto para 4 de julho e muito pedido nas redes sociais, é “Entrevista com o Demônio". David Dastmalchian interpreta Jack Delroy, um apresentador de TV que tenta desesperadamente recuperar a audiência de seu talk show, planejando um especial de Halloween. O que começa como uma simples tentativa de entretenimento se transforma em um pesadelo ao vivo. Com estreia no Festival SXSW, ótima bilheteria internacional e uma pontuação de 97% no Rotten Tomatoes, o filme já é considerado um dos grandes terrores de 2024.

Em agosto, “Vínculo Mortal" trará Nicolas Cage no papel de um assassino. A trama gira em torno da agente do FBI Lee Harker, que está no encalço de um serial killer envolvido com ocultismo. À medida que a investigação avança, Harker descobre uma ligação pessoal com o assassino, aumentando a urgência em capturá-lo antes que faça mais vítimas.

No mês seguinte, em setembro, “Sting – Aranha Assassina" vai contar a história de Charlotte, uma menina de 12 anos que cria secretamente uma aranha muito talentosa. Charlotte precisa enfrentar as consequências de seu ato e lutar pela sobrevivência de sua família.

A volta do temível Art, o Palhaço, será no mês das bruxas: outubro. Em “Terrifier 3”, o palhaço assassino está pronto para espalhar o caos na véspera de Natal no Condado de Miles. O segundo longa da franquia teve uma boa performance nas bilheterias.

