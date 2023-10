DCEU não será cânone no novo DCU, afirma James Gunn

O cineasta e co-presidente da DC Studios, James Gunn, fez uma publicação no Threads para explicar que as produções do DCEU não serão cânone no novo DCU. O diretor de “Superman: Legacy”, afirmou, porém, que “alguns atores interpretarão personagens que interpretaram anteriormente”.

“Nada é cânone até Comando das Criaturas, que estreia ano que vem, e será uma espécie de aperitivo do novo DCU, antes de explorarmos o universo mais a fundo com Superman: Legacy”, explicou Gunn.



“Comando das Criaturas” é parte da nova configuração do universo compartilhado, que começa com um capítulo dedicado aos deuses e monstros.



Segundo ele, “é algo bastante humano querer entender tudo o tempo inteiro, mas acho que faz parte ficar confuso com o que está acontecendo com o DCU, visto que ninguém ainda viu nada dele ainda”.



“E, sim, alguns atores interpretarão personagens que interpretaram anteriormente, e alguns pontos da trama podem ser consistentes com outros de dezenas de filmes, séries e animações que vieram da DC no passado”. “Mas nada é cânone até Comando das Criaturas e Superman: Legacy”, finalizou.



O chamado DCU inclui filmes e séries com uma mesma visão coesa, mas ainda assim permitindo tons diferentes para cada história. Entre as produções estão “Superman: Legacy”, “Batman: The Brave and the Bold” e uma série dos “Lanternas Verde”.