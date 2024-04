De volta! Produtor confirma reboot de "Piratas do Caribe" | A TARDE

O último filme de "Piratas do Caribe" foi lançado há 7 anos nos cinemas. Mas a Disney está prestes a ressuscitar a franquia. Em meio a negociações que incluem um filme com Margot Robbie no papel principal e até um plano que envolve a volta do Jack Sparrow de Johnny Depp, o produtor Jerry Bruckheimer disse que a saga dos piratas passará por reboot.

“Vamos fazer um reboot de Piratas do Caribe, então é mais fácil, porque você não precisa esperar por certos atores”, disse ele ao ComicBook.

Craig Mazin, criador da série “The Last of Us", assina a história do novo Piratas do Caribe ao lado do roteirista original Ted Elliot. O trabalho foi suspenso por causa das greves no ano passado, mas Mazin disse ao LA Times que, apesar de muito estranho, a Disney pareceu gostar do roteiro.

“Nós o apresentamos e pensamos que eles não iriam comprá-lo de jeito nenhum, pois é muito estranho. E eles acreditaram! E então escrevemos um roteiro fantástico e a greve aconteceu e todos ficaram esperando”, explicou Mazin.