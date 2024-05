De volta! "The Boys" ganha trailer sangrento, repleto de surpresas | A TARDE

Os fãs que compareceram à primeira edição da CCXP México foram surpreendidos com o trailer oficial da quarta temporada de "The Boys", que chega ao Prime Video em 13 de junho. Antony Starr, Erin Moriarty, Chace Crawford, Karen Fukuhara e Claudia Doumit participaram do painel no Palco Thunder e revelaram o trailer oficial para os fãs.

O drama retornará com três episódios, seguidos de episódios semanais lançados toda sexta-feira, até o final da temporada no dia 18 de julho.

Na nova temporada , o mundo está à beira de um colapso. Victoria Neuman está mais perto do que nunca do Salão Oval e sob o domínio de Capitão Pátria, que está consolidando seu poder. Billy Bruto, com apenas alguns meses restantes de vida, perdeu o filho de Becca e seu emprego como líder dos The Boys. O resto da equipe está farto de suas mentiras. Com os riscos mais altos do que nunca, eles precisam encontrar uma maneira de trabalhar juntos e salvar o mundo antes que seja tarde demais.

The Boys é estrelado por Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit, e Cameron Crovetti. A quarta temporada contará também com Susan Heyward, Valorie Curry, e Jeffrey Dean Morgan.

The Boys é baseada na história em quadrinhos best-seller do The New York Times, de Garth Ennis e Darick Robertson, que também atuam como produtores executivos, e desenvolvida pelo produtor executivo e showrunner Eric Kripke. Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Phil Sgriccia, Michaela Starr, Paul Grellong, David Reed, Meredith Glynn, Judalina Neira, Ken F. Levin e Jason Netter também atuam como produtores executivos. The Boys é produzida pelo Amazon MGM Studios e Sony Pictures Television, com Kripke Enterprises, Original Film e Point Gray Pictures.

Assista ao trailer:

