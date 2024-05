Diretor de Cannes celebra retorno do cinema brasileiro no Festival | A TARDE

O delegado geral e diretor artístico do Festival de Cannes 2024, Thierry Frémaux, celebrou o retorno do cinema brasileiro com mais força ao evento, que acontece entre 14 e 25 de maio, segundo o Omelete.

“O cinema brasileiro sempre teve algo de especial, mas os últimos anos foram difíceis em relação aos investimentos do governo na cultura do seu país. Hoje, eu vejo o cinema argentino vivendo um momento parecido, e já falamos aqui hoje sobre o Irã - sempre que fico sabendo de algo assim acontecendo, me parece um erro. Falta a esses governos enxergar que o cinema é uma poderosa ferramenta patriótica, mas também uma poderosa ferramenta econômica”, disse Frémaux.

De acordo com o chefe do Festival, a política cultural do governo Lula “parece muito mais acertada” nesse sentido. Ele também citou os filmes “Motel Destino”, de Karim Aïnouz, e “Baby”, de Marcelo Caetano, que serão exibidos em Cannes este ano. Frémaux também teve acesso a outros filmes brasileiros durante o processo de seleção.

“Devo dizer que, além dos ótimos filmes que temos este ano, também assisti a algumas obras não finalizadas que são belíssimas. Então, claramente, há muita coisa acontecendo no cinema brasileiro neste momento. O que eu digo sobre isso é simplesmente: sejam muito bem-vindos de volta”, completou.

