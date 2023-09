Diretores de "Batgirl" ficaram tristes após assistirem “The Flash"

Adil El Arbi e Bilall Fallah, diretores do longa cancelado da Batgirl, ficaram tristes após assistirem a “The Flash”. Em entrevista ao Insider, El Arbi disse: “Quando assistimos, sentimos que poderíamos ter feito parte de tudo aquilo”.

O cineasta lamentou não ter tido a chance de mostrar Batgirl ao mundo “e deixar o público julgar por si mesmo”. “Porque o público é realmente nosso grande chefe e deve decidir se algo é bom ou ruim, ou se algo deve ser visto ou não”, continuou. Ele disse ainda que o filme seria bem diferente e mais “pé no chão” que The Flash, com uma Gotham semelhante à dos filmes de Tim Burton.

Para Bilall Fallah, o cancelamento do filme foi “a maior decepção” da carreira dos diretores, mas ele disse que ainda voltaria a trabalhar para a DC, cuja divisão cinematográfica agora está sob o comando de James Gunn e Peter Safran. Fallah afirmou que ele e El Arbi têm um “sentimento de negócios inacabados.”

“Nosso amor pela DC, pelo Batman, Batgirl, Gotham City é tão grande que, como fãs, nunca poderíamos dizer não a outro projeto”, acrescentou El Arby, que completou: “Se tivéssemos outra chance de fazer parte [da franquia], aproveitaríamos.”

Cancelado em agosto de 2022, o filme solo da Batgirl tinha lançamento esperado na HBO Max no fim de 2022. A atriz Leslie Grace contracenaria com Michael Keaton e J.K. Simmons no longa que introduziria a versão da atriz para Barbara Gordon.