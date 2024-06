'Divertidamente 2' tem maior estreia nos cinemas desde 'Barbie'

- Foto: Divulgação

A sequência animada "Divertida Mente 2" conseguiu expressivos US$ 155 milhões em seu primeiro fim de semana de lançamento, superando "Duna: Parte Dois" e "Godzilla x Kong: O Novo Império" como a maior abertura do ano.

Este é o primeiro filme desde "Barbie" a estrear acima de US$ 100 milhões. O filme foi projetado para arrecadar entre US$ 80 milhões e US$ 90 milhões, mas superou significativamente essas expectativas.

Internacionalmente, "Divertida Mente 2" arrecadou US$ 140 milhões, ultrapassando "Frozen 2" como a maior abertura animada no exterior. O filme teve uma forte recepção na América Latina, alcançando a segunda maior abertura de todos os tempos na região.

Globalmente, a arrecadação totalizou US$ 295 milhões, conquistando o título de maior estreia animada considerando as taxas de câmbio atuais.

A estreia de "Divertida Mente 2" marca a segunda maior da história da Pixar, superando "Procurando Dory" e "Toy Story 4", e ficando atrás apenas de "Incríveis 2".

As vendas de ingressos superaram as do filme original, que arrecadou US$ 90,5 milhões em seu fim de semana de estreia e se tornou um grande sucesso, encerrando sua exibição com US$ 858,8 milhões globalmente.