“DNA do Crime” vai ganhar segunda temporada na Netflix | A TARDE

A Netflix confirmou nesta terça-feira, 5, a segunda temporada de “DNA do Crime”, primeira série brasileira de ação policial da plataforma. A primeira leva de episódios estreou em 14 de novembro.

Em sua primeira semana, a produção alcançou a posição número 1 do Top 10 Brasil e global da Netflix, como série de língua não-inglesa mais assistida no país e no mundo - ao todo, foram 71 países da Europa, África, Ásia e em todo o continente americano.

O elenco do programa conta com Alex Nader, Rômulo Braga, Maeve Jinkings, Pedro Caetano e Thomás Aquino.

Realizada pela Paranoïd, DNA do Crime tem criação de Heitor Dhalia, Bernardo Barcellos e Leo Levis, direção geral de Heitor Dhalia e produção de Manoel Rangel e Egisto Betti. O roteiro foi escrito por Bernardo Barcellos e Bruno Passeri.