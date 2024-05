Documentário sobre Lula será exibido no Festival de Cannes | A TARDE

O documentário 'Lula', do americano Oliver Stone (Platoon), que conta a história do atual presidente do Brasil, é um dos filmes confirmados para serem exibidos no Festival de Cannes de 2024, que acontece em maio.

Stone se notabilizou por seus filmes políticos, mas também tem uma vasta carreira como documentarista, já tendo entrevistado figuras como Vladimir Putin e Fidel Castro.

Além do filme sobre o político, o cineasta francês Michel Hazanavicius (O Artista) também terá seu novo projeto revelado no festival com 'La Plus Précieuse des Marchandises' (O Mais Precioso dos Bens, em tradução livre), animação sobre uma criança judia cujo pai, em uma tentativa desesperada de salvar a vida do filho, o empurra de um trem a caminho de Auschwitz.

O Festival de Cannes ocorre entre os dias 14 e 25 de maio e terá, este ano, Greta Gerwig (Barbie) e Xavier Dolan (Mommy) como presidentes do júri. Na competição, haverá novos filmes de David Cronenberg, Paul Schrader, Francis Ford Coppola, Yorgos Lanthimos, Sean Baker e do brasileiro Karim Aïnouz.