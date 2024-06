Documentário sobre Vini Jr terá cenas da final da Champions | A TARDE

A Netflix anunciou novidades sobre o documentário em produção sobre a vida e a carreira de Vinícius Jr. A plataforma de streaming revelou que o filme incluirá cenas da final da Champions League de 2024. Há também a expectativa de que cenas da disputa pela Bola de Ouro sejam inseridas na edição final.

A produção, em andamento há mais de um ano, promete ser emocionante, já que Vini Jr foi campeão da competição europeia e marcou um gol na final. “Vem muitas novidades e histórias que vocês poderão acompanhar em breve”, disse o craque brasileiro no teaser. A estreia do documentário está prevista para 2025

Vini Jr tornou-se um dos jogadores mais admirados do mundo. Além disso, ele se transformou em um símbolo na luta contra o racismo, após ser alvo frequente de ataques racistas por torcedores espanhóis em jogos da LaLiga.

“Poder contar minha história e inspirar garotas e garotos de todo o mundo a seguir uma trajetória de sucesso no esporte é o que mais me inspira neste projeto. O futebol tem um papel transformador para jovens, especialmente no Brasil, e este filme pode levar esse poder de transformação para o mundo inteiro”, avalia o craque do Real.

