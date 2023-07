Dramédia “Infiltrado Na Klan”, vencedor de Oscar, está na Prime Video

Baseado em “uma louca, inusitada e incrível história real!”, o filme “Infiltrado na Klan”, do renomado Spike Lee, está disponível na Amazon Prime Video desde o último dia 01 de julho. Confira a sinopse:

Em 1978, Ron Stallworth, um policial negro do Colorado, conseguiu se infiltrar na Ku Klux Klan local. Ele se comunicava com os outros membros do grupo através de telefonemas e cartas, quando precisava estar fisicamente presente enviava um outro policial branco no seu lugar. Depois de meses de investigação, Ron se tornou o líder da seita, sendo responsável por sabotar uma série de linchamentos e outros crimes de ódio orquestrados pelos racistas.

O filme recebeu seis nomeações do Oscar em 2018, incluindo Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Ator Coadjuvante, tendo recebido o prêmio de Melhor Roteiro Adaptado. Dirigido e Co-Roteirizado por Spike Lee (“Faça a Coisa Certa”, “Malcolm X” e “Ela Quer Tudo”), o filme contou com produção de Jordan Peele (diretor de “Corra”, “Nós” e “Não! Não Olhe!”).

Universal Pictures Brasil