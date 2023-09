Drew Barrymore retoma talk-show em meio a greves e é criticada

Membros do sindicato dos roteiristas (WGA) criticaram a atriz Drew Barrymore, que vai retomar o seu talk-show “Drew Barrymore Show” em 18 de setembro nos Estados Unidos em meio às greves dos roteiristas e dos atores de Hollywood. As informações são da Variety.

Os roteiristas falam em “violação moral”, embora o sindicato dos atores (SAG-AFTRA) afirme que o programa apresentado pela atriz não viole as regras da greve por ter contrato com a Network Television Code, e não a AMPTP.

Na prática, Barrymore não está furando a greve dos atores para apresentar o programa, uma vez que o contrato referente ao trabalho de apresentadores e atores de novela foi renovado e retificado em 2022.

Entretanto, os roteiristas do programa são membros do WGA e, por isso, não poderiam trabalhar de acordo com as regras da greve. Dessa forma, o Drew Barrymore Show precisaria obrigar seus contratados a furar a paralisação, usar roteiristas de fora do sindicato ou seguir sem roteiristas, o que, de acordo com pessoas da indústria, não garantiria uma não-violação da greve.

Uma das pessoas que protesta contra o retorno do Drew Barrymore Show, é Jonathan Bines, roteirista do “Jimmy Kimmel Live!”. “Eu sei que escrever [talk-shows] acontece no sentido de que as ideias são lançadas, com coisas que os produtores dizem ao apresentador que podem fazer com este ou aquele convidado, o que é adjacente ao trabalho que os roteiristas fazem, então é uma área cinzenta, com certeza”, disse.

Para Jonathan, “isso se qualifica como um trabalho de roteiro”. Ele disse ainda que cabe ao WGA e à produção do talk-show definir se Barrymore e equipe estão furando a paralisação.

Além da presença de grevistas fora do estúdio, a gravação do próximo programa de Barrymore, que aconteceu na segunda-feira, 11, acabou em confusão quando dois membros da plateia que usavam pins do WGA foram expulsos pela produção.

Um deles foi Dominic Turiczek, que afirma ter sido verbalmente agredido pela equipe do talk-show.

“Fui para o Drew Barrymore Show após ganhar ingressos, sem saber da greve de WGA. Pegamos pins e entramos, fomos expulsos e agredidos verbalmente pela equipe de Drew Barrymore. Está claro que eles não apoiam [a greve], escritores ou fãs! Então pegamos camisas e nos juntamos [aos protestos fora da CBS]. Foda-se isso. Para esclarecimentos: sabíamos da greve do WGA, mas não que eles estavam fazendo piquete no show de Drew. Até chegar lá dentro, não sabíamos que o programa dela tinha escritores do WGA, cruzando assim os piquetes ao começar de novo. Ganhamos os ingressos no último minuto e não fizemos pesquisas suficientes, é claro.”

Went to @DrewBarrymoreTV after winning tickets, unaware of the #WGA strike. We took pins & went in, got kicked out, & verbally assaulted by @DrewBarrymore’s crew. It’s clear they don’t support #WGAStrong, writers or fans! #DrewTheRightThing So we took shirts and joined. Fuck that pic.twitter.com/UuyCxAS491 — Dominic Turiczek (@dom_turiczek) September 11, 2023

Greves

O sindicato de roteiristas de Hollywood anunciou a greve em busca de melhorias para a classe. Entre as reivindicações estão melhores condições de trabalho, aumento do salário mínimo, remuneração igualitária entre produções direto para streaming – comparada com plataformas como TV e cinema– e uma nova fórmula para tornar mais justos os “valores residuais”, nome dado aos pagamentos pelo uso de obras após o lançamento.

Com justificativas similares, em julho, o sindicato dos atores de Hollywood (SAG-AFTRA) se juntou ao WGA na greve. A paralisação conjunta das duas categorias de profissionais fez com que várias produções interrompessem filmagens e outros processos importantes. Entre as séries que foram paralisadas estão: "Stranger Things", "Emily em Paris", "Cobra Kai", "Daredevil: Born Again", "O Cavaleiro dos Sete Reinos", "Ruptura", entre outras.