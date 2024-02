Elenco de Soltos em Salvador fala de 4ª temporada: “briga e pegação" | A TARDE

A nova temporada de “Soltos em Salvador" só estreia no dia 23, mas o Cineinsite Portal A TARDE já deu uma “fuçadinha” no que vai acontecer no reality. Em entrevista exclusiva, Biel Lopes, Thais Pereira, Renatinho Mello e Alef Cardoso adiantaram que o público vai encontrar muita briga e “pegação” nos episódios.

“Pra vocês que gostam do conflito, de briga, de muito sexo, de muito drana, muito amor, vai ter um pouquinho de cada coisa. Esperem mais do coelhão que o coelhão veio ativado, modo hard. Então, se antes eu era uma planta, hoje eu sou uma árvore”, prometeu Alef.

Os participantes também falaram sobre como foi o período de férias “calientes” na capital baiana. “Foram as férias mais intensas de todas. Transei, briguei, chorei, amei, fiz de tudo nessas férias. Acho que até passei um pouco do ponto às vezes. Mas é isso, vivi bastante, me entreguei, já tô com saudade de Salvador, doido pra voltar”, revelou Renatinho.

Thais disse que a experiência em Salvador foi maravilhosa e pretende repeti-la. “Me diverti muito, galera super pra frente, aconteceu de tudo nessa temporada. Já estou aqui me preparando para voltar para Salvador, porque lá é tudo e Salvador tudo aconteceu”.

Biel completa: “vocês podem esperar a melhor temporada de todos os tempos do Soltos. Tipo, muita briga, muita treta, muita putaria, entendeu? E vai ter muito Biel fazendo besteira”.

Soltos e carnaval

A estreia da nova temporada de Soltos em Salvador foi anunciada de forma especial na madrugada desta sexta-feira, 9, durante o show de Wesley Safadão no Camarote Salvador. O artista recebeu no palco os influenciadores Juliano Floss, Thaynara OG e Lucas Guedes para falar sobre o reality.

“Brasileiro que é brasileiro gosta de um reality show com muito babado e muitas histórias", brincou Thaynara.

Mas além de ter o anúncio do reality, a própria folia é cenário do novo programa do Prime Video “Soltos no Carnaval”. A produção, que está sendo gravada neste carnaval, trará um elenco totalmente renovado, com oito jovens experienciando os diferentes tipos de festa em dois dos destinos mais cobiçados nesta época no Brasil: Salvador e Rio de Janeiro.

Com direção de Lucas Diego Lopez e direção de conteúdo de Bento Abreu, o reality, produzido pela Floresta, terá oito episódios de 45 minutos de duração.

Confira o trailer da 4ª temporada de Soltos em Salvador

