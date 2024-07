"Elite", "Betty, A Feia" e mais: o que chega ao streaming neste mês

8ª temporada de Elite estreia dia 26 - Foto: Reprodução

Para os amantes do audiovisual, o segundo semestre de 2024 promete oferecer entretenimento com lançamentos de novas séries, filmes e clássicos do cinema.

Não faltam novas temporadas de séries, filmes aguardados e várias novidades.

Confira o que mais chega nesse mês aos serviços de streaming:

Netflix

Vikings: Valhalla: Temporada 3 - 11 de julho

Cobra Kai (6ª temporada – Parte 1) – 18 de julho

Sweet Home (3ª temporada) – 19 de julho

Decameron – 25 de julho

Elite (8ª temporada) – 26 de julho

Prime Video

Divórcio em Família – 11 de julho

Festa da Salsicha: Comilândia – 11 de julho

Toda Família Tem – 12 de julho

Aprendiz de Espiã: Na Cidade Eterna – 18 de julho

Betty, A Feia – A História Continua – 19 de julho

Guerra Sem Regras – 25 de julho

Max



Love Lies Bleeding – O Amor Sangra - 27 de julho

Esquema de Risco: Operação Fortune - 20 de julho

Disney+

A Primeira Profecia – 10 de julho

Debaixo da Ponte: A Verdadeira História do Assassinato de Reena Virk – 10 de julho

Descendentes: A Ascensão de Copas – 12 de julho

O Urso (3ª temporada) – 17 de julho

Meu Querido Zelador – 19 de julho

Os Simpsons (35ª temporada) – 31 de julho

AppleTV+

A Mulher no Lago – 19 de julho

Eu – 12 de julho

Sunny – 10 de julho

Mulheres de Azul – 31 de julho