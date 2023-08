Em meio à greve em Hollywood, Warner confirma Aquaman 2 para dezembro

A greve de roteiristas e atores de Hollywood não deve afetar o lançamento de Aquaman: O Reino Perdido, da DC, previsto para 20 de dezembro.

Na sequência do longa, Aquaman forja uma aliança com um improvável personagem com o objetivo de proteger Atlântida e o mundo de uma devastação irreversível.



Segundo o Deadline, executivos estudavam adiar a sequência do filme para respeitar regras dos Sindicatos dos Atores e o dos Roteiristas, que proíbe seus membros de promoverem os filmes.

Já a sequência de Duna, cuja primeira versão ganhou seis Oscars, foi adiada para 12 de abril, data anteriormente prevista para o lançamento de Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim, que agora tem previsão de estreia em 13 de dezembro de 2024.