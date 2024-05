Em vídeo, ator Terry Crews desafia Anderson Silva para luta; assista | A TARDE

O lutador Anderson Silva, de 49 anos, fez uma postagem neste sábado, 18, em suas redes sociais, na qual o ator Terry Crews aparece em vídeo o desafiando para uma luta.

No vídeo, o eterno Julius Rock, personagem de Terry no seriado “Todo Mundo Odeia o Chris”, aparece sem camisa, em um quarto, enquanto manda o recado para o Spider. [Assista vídeo abaixo]





Reprodução/Redes Sociais

“Anderson Silva, eu tenho treinado, eu estou pronto. Te vejo no dia 15 de junho na Fight Night, no Brasil. 15 de junho, vamos nessa! Anderson Silva: eu e você! Vamos fazer isso acontecer! Terry Crews aqui. Brasil!”, diz o ator.



Na legenda da postagem, o lutador brasileiro parece ter aceitado o desafio. “Vejo você em 15 de junho”, escreveu.



Na última sexta-feira, 17, uma postagem colaborativa entre o Instagram do lutador brasileiro e o da cervejaria Spaten anunciou, justamente para 15 de junho, a luta de despedida de Anderson no Brasil.



“Chegou a hora do Grand Finale do Spider no Brasil. E a despedida de uma lenda das artes marciais no seu país precisava ser em uma ocasião especial. Spaten Fight Night. A nova plataforma de lutas de Spaten. Dia 15 de Junho, em São Paulo. E você assiste ao vivo na Globo”, diz a postagem, que ainda questiona: “Já imagina quem é o adversário? Conta pra gente nos comentários”.



Vale lembrar que, apesar de ter se tornado uma lenda do MMA, Anderson Silva focou no boxe em suas lutas recentes.

