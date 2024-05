Emma Stone revela desejo de ser chamada pelo verdadeiro nome | A TARDE

A atriz Emma Stone, deixou claro o desejo de ser chamada pelo seu nome verdadeiro: Emily Jean Stone. Ela comentou sobre o assunto, em uma entrevista no mês passado, para o The Hollywood Reporter.

Durante a entrevista, Nathan Fielder disse que planejava chamá-la de Emily, seu nome verdadeiro. "Antes de continuarmos, gostaria de dizer uma coisa. O nome dela é Emily, mas profissionalmente ela atende por Emma", explicou Fielder. "Então, quando estou com pessoas que não a conhecem, acabo chamando-a de Emma. Mas, a partir de agora, vou dizer só Emily", acrescentou.

Porque Emma Stone mudou de nome?

Mais recentemente, Stone tem mostrado um desejo crescente de ser chamada pelo seu nome de nascimento. "Depois, há alguns anos, passei a me incomodar com isso", continuou. "Por algum motivo, pensei: 'Não posso continuar fazendo isso. Me chama só de Emily'." Esse sentimento ficou mais forte durante o Festival de Cinema de Cannes 2024, quando um jornalista a chamou de "Emily" durante uma coletiva de imprensa. Ao ouvir seu verdadeiro nome, Stone ficou visivelmente feliz e comentou com o diretor Yorgos Lanthimos: "Esse é o meu nome!"

