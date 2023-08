Equipe de efeitos visuais da Marvel pode se unir a sindicato

Em meio à enxurrada de críticas devido ao CGI duvidoso de algumas produções recentes, a equipe de efeitos visuais do Marvel Studios votou a favor de se unir ao sindicato IATSE (Aliança Internacional de Empregados do Cinema, na sigla em inglês), que representa trabalhadores de bastidores de várias indústrias de entretenimento ao redor do mundo. As informações são da Variety.

Atualmente, a Marvel Studios emprega mais de 50 artistas de efeitos visuais em sua equipe, dos quais mais de 2/3 votaram a favor da sindicalização. É a primeira vez que trabalhadores da área de efeitos especiais de Hollywood terão representação trabalhista.

De acordo com o organizador do sindicato, Mark Patch, "por quase meio século, trabalhadores na indústria de efeitos visuais foram barrados de proteções e benefícios garantidos aos seus colegas de trabalho desde o começo da indústria cinematográfica".

"Esse é um primeiro passo histórico, mostrando que os trabalhadores dos efeitos visuais estão dispostos a se unir para reivindicar respeito pelo nosso trabalho", pontua Patch.

Mais de 160 mil técnicos, artesãos e trabalhadores das indústrias cinematográfica e televisiva são representados pelo IATSE. Entre os integrantes estão designers de produção, diretores de arte, operadores de câmera, técnicos de som e iluminação, editores, maquiadores e figurinistas.

Práticas abusivas

Em 26 de julho deste ano, um artista de efeitos visuais do Marvel Studios revelou à Vulture que o trabalho mal-acabado em alguns filmes e séries da franquia se deve às práticas abusivas do estúdio para com as empresas responsáveis por criar a computação gráfica das produções.

De acordo com o profissional, a divisão de Kevin Feige, presidente do Marvel Studios, costuma encomendar mudanças gigantescas semanas antes do lançamento de seus longas e programas. “Um ou dois meses antes do lançamento, eles pedem para a gente mudar todo o terceiro ato”, disse o artista digital.

Além disso, ainda segundo o profissional, os estúdios de VFX apresentam orçamentos para a Marvel, que escolhe sempre o mais baixo. Contudo, essa economia cobra um grande preço dos artistas, que são obrigados a trabalhar várias horas extras com equipes extremamente reduzidas.

“Todos os projetos da Marvel tendem a ter menos pessoas do que o necessário. Enquanto eu costumo trabalhar em equipes de dez artistas em filmes de outros estúdios, nos da Marvel são duas pessoas, incluindo eu”, revelou o artista. Ele disse ainda que já presenciou colegas chorando após trabalharem semanas inteiras sem descanso.