Especiais dos 60 anos de Doctor Who ganham novo trailer | A TARDE

Estrelados por David Tennant, Catherine Tate e Neil Patrick Harris, os especiais de 60 anos de Doctor Who ganharam um novo trailer nesta quarta-feira ,25.



De acordo com o que foi divulgado, o primeiro especial, intitulado The Star Beast, estreia em 25 de novembro. Já a segunda parte, Wild Blue Yonder, chega em 2 de dezembro no Disney+. E o último, The Giggle estreia em 9 de dezembro. As datas mencionadas valem apenas para o Reino Unido.

No Brasil, o primeiro especial também estreia em 25 de novembro, mas as datas dos outros dois ainda não foram confirmadas.

Confira a prévia: