Esposa de Bruce Willis indica que o ator não consegue mais falar

Bruce Willis foi diagnosticado com demência frontotemporal, uma doença neurodegenerativa que o afastou das telas - Foto: Reprodução

Em fevereiro do ano passado, Bruce Willis foi diagnosticado com demência frontotemporal. A esposa dele, Emma Heming, usou as redes sociais para conscientizar sobre esta rara doença degenerativa. Na última última postagem, ela incluiu a mensagem que o próprio ator teria gostado de dar.

No vídeo publicado esta semana, Heming mencionou duas pessoas que estão pedalando pelos Estados Unidos para incentivar uma mudança no tratamento da FTD. Nesse contexto, ela imaginou o que Bruce Willis teria dito a respeito.

"Eu imagino o que Bruce teria dito: 'Espero que lembrem de se manter hidratados'. Eu apoio. Mantenham-se fortes e seguros! Estou muito orgulhosa de vocês", disse.

A postagem recebeu milhares de mensagens para o ator. No entanto, as palavras de Emma geraram todo tipo de dúvidas se Willis ainda pode falar.

Alguns dias atrás, sua filha mais velha, Rumer Willis, esteve no programa Today para falar sobre os próximos projetos de sua mãe e mencionou o estado geral de Bruce.

"Ele está muito bem", ela assegurou, e também compartilhou um lado afetuoso de seu pai, que passa tempo com sua filha mais velha, Lauetta. "Na verdade, eu o vi pouco antes de vir para Nova York. Lou está começando a dar seus primeiros passos e caminhou até ele. Foi muito doce", ela disse.