"Esquadrão Suicida" de 2016 pode ganhar nova versão; entenda

Em resposta a um fã no Twitter, o diretor David Ayer disse, na segunda-feira, 7, que James Gunn, atual responsável pela DC Studios, afirmou que sua versão do diretor de "Esquadrão Suicida", filme de 2016, será lançada em algum momento.

O fã questionou porque ele continua promovendo Esquadrão Suicida, sete anos após o lançamento. De acordo com Ayer, "existe uma curiosidade e um interesse genuíno de algumas pessoas" em saber mais sobre a versão dele.

"Qual seria o seu conselho para lidar com a minha situação? Existe uma curiosidade e um interesse genuíno de algumas pessoas em saber mais sobre a minha versão do filme. E estou muito consciente de que existe também um grupo de pessoas que gosta de zombar de Esquadrão Suicida", iniciou Ayer.

"Você já teve uma experiência na vida que não aconteceu da forma que você queria, e isso o empurrou para baixo, o fez repensar tudo? Eu já", continuou o diretor.

Ainda segundo Ayer, a sua versão do diretor "foi mais bem recebida pelo público [em exibições teste]" do que aquela que acabou indo para os cinemas. Depois, citou a promessa de James Gunn sobre o lançamento do corte alternativo de Esquadrão Suicida.

Ayer afirmou ainda que Gunn disse a ele que “o filme terá seu tempo para ser compartilhado com o mundo”. “Ele merece, é claro, lançar o seu universo DC nos cinemas sem o drama adicional de projetos antigos", pontuou. O diretor disse também que “de certa forma”, está “acorrentado a este filme”. Ele completou: “Estou navegando a situação da melhor forma que posso”.

