Estreia de “Deadpool 3” em maio de 2024 é incerta | A TARDE

O diretor de “Deadpool 3”, Shawn Levy, disse, em entrevista ao The Wrap, que a estreia em maio de 2024 não está mais garantida. O cineasta afirmou não saber se o filme ainda será lançado na data planejada devido à greve do Sindicato dos Atores (SAG-AFTRA).

“Eu gostaria de saber. Nem sei se temos uma data de lançamento oficial. Eu sei que íamos lançar em 3 de maio”, disse Levy, que continuou: “Certamente, a greve dos atores e a longa pausa na produção colocaram essa data de lançamento em verdadeiro risco. Já filmamos metade do filme e já editei metade dele. Estamos ansiosos para voltar ao trabalho e lançar o filme no próximo ano.”



Inicialmente, a Fox havia marcado a data de lançamento da sequência para 6 de outubro de 2024. No entanto, em junho deste ano, decidiram antecipá-la para maio de 2024.



Recentemente, o The Wrap divulgou um artigo identificando quais projetos se tornarão as principais prioridades dos estúdios após o término da greve dos atores. Entre os principais nomes, estão “Capitão América: Brave New World”, “Beetlejuice 2” e “Missão: Impossível 8”, além do novo Deadpool.



A lista completa de filmes que receberão a atenção dos estúdios no período pós-greve será determinada após as negociações, de acordo com a publicação. Além disso, os nomes envolvidos nos projetos, incluindo atores e diretores, desempenharão um papel crucial nesse processo.



Ao site, um executivo de distribuição de alto escalão disse que “haverá negociações entre estúdios para todos os níveis de talento sobre quais filmes serão feitos ou promovidos primeiro”. “Será uma sessão de negociação completa”, afirmou.



Deadpool 3 será o primeiro filme do Deadpool após a aquisição da Fox pela Disney e o primeiro que se passa na cronologia oficial do MCU. O primeiro filme da franquia foi dirigido por Tim Miller e a sequência, lançada em 2018, teve como diretor David Leitch. O terceiro tem direção de Shawn Levy.



